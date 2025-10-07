गाजियाबाद में साइबर ठगी के दो बड़े मामले, CA से 29 लाख और कारोबारी से 11 लाख ठगे

गाजियाबाद में साइबर ठगों ने निवेश के नाम पर वैशाली के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से 29.12 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नाम पर निवेश करवाकर मुनाफा देने का लालच दिया था। इसी तरह इंदिरापुरम में एक कारोबारी को भी 11 लाख रुपये का चूना लगाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। निवेश पर मोटे मुनाफे के झांसे में बिल्कुल न आएं क्योंकि आम आदमी तो छोड़िए साइबर ठग टैक्स विशेषज्ञों को भी जाल में फंसा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में वैशाली निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट को निवेश के नाम पर मुनाफे का झांसा देकर पहले 29.12 लाख रुपए ठग लिए गए। जब उन्होंने अपने रुपए निकालने चाहे तो उनसे पांच प्रतिशत कमीशन मांगा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद पांच प्रतिशत टैक्स मांगा गया। पीड़ित को पता था कि कोई टैक्स नहीं बनता लेकिन फिर भी अपनी फंसी हुई रकम को निकलवाने के लिए उन्होंने रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद भी ठग उनसे लगातार रुपये ट्रांसफर करने की मांग करते रहे। परेशान होकर उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया है।

वैशाली निवासी सीए अनूप कुमार ने बताया कि 17 अगस्त को उन्हें निधि अग्र्रवाल नाम की युवती ने वाट्सएप पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी नामक ग्रुप में जोड़ा। चैट शुरू होने पर उन्हें बताया कि वह शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मुनाफा कमा सकते हैं। उन्हें बीबीबी-वन एचडीएफसी सिक्योरिटीज से जोड़ा।

उन्हें बताया गया कि जिन बैंक खातों में निवेश के लिए वह रुपये ट्रांसफर करेंगे वह खाते एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अधिकृत खाते हैं जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से अधिकृत किया गया है। इन खातों में 50 करोड़ रुपये तक जमा किए जा सकते हैं।

ठगों के झांसे में आकर उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया। उनसे 19 अगस्त से 28 अगस्त तक कुल 29.12 लाख रुपये पांच बैंक खातों में ट्रांसफर कराए गए। जब उनका निवेश करीब 24 लाख रुपये हो गया तब उन्होंने रुपये निकालने का प्रयास किया था तो उनसे पांच प्रतिशत कमीशन के नाम पर 2.31 लाख रुपये जमा कराए गए।

इसके बाद उनसे टैक्स के नाम पर धनराशि मांगी गई। उन्हें पता था कि टैक्स के नाम पर कोई धनराशि नहीं बनती, लेकिन अपने रुपये निकालने के लिए उन्होंने पांच प्रतिशत धनराशि ट्रांसफर कर दी। इसके बाद भी जब रुपये नहीं मिले तब उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है।

पांच हजार रुपये रिटर्न देकर 11 लाख ठगे इंदिरापुरम के शक्ति खंड निवासी कारोबारी गगन बंसल से साइबर ठगों ने 11 लाख रुपये ठग लिए। उनके पास चार अगस्त फेसबुक पर महिला मित्र श्रुति सेठ ने काल किया। श्रुति सेठ ने बताया कि मुंबई में उनका पीआरएस ब्यूटी सैलून है और वह मार्केटैक्स कंपनी से जुड़ी हैं।

जहां शेयर ट्रेडिंग का प्रशिक्षण और निवेश के तरीके बताए जाते हैं और मुनाफा मिलता है। महिला ने गगन बंसल को भी कंपनी के ग्रुप से जोड़ा और 50 हजार रुपये निवेश करने को कहा। 50 हजार रुपये निवेश करने पर उन्हें पांच हजार रुपये का मुनाफा हुआ।