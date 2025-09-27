गाजियाबाद के कौशांबी में एलिवेटेड रोड पर पलटी कार, बाल-बाल बचे लोग
कौशांबी थाना क्षेत्र में एलिवेटेड रोड पर शनिवार सुबह एक हादसा हुआ। कार चालक की आंख में लकड़ी का कण घुसने से उसने ब्रेक लगा दिए जिससे पीछे से आ रही कार टकरा गई और कार पलट गई। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस और लोगों ने कार को सीधा करने में मदद की। पीड़ित ने शिकायत दर्ज नहीं कराई।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। कौशांबी थाना क्षेत्र में एलिवेटेड रोड पर शनिवार सुबह एक हादसा हो गया। कार चालक की आंख में अचानक लकड़ी का एक कण घुस गया और उसने ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे से आ रही एक कार उसकी कार से टकरा गई, जिससे कार पलट गई।
गनीमत रही कि हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने कार को सीधा करने में मदद की। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई और कार लेकर लौट गया।
मोदीनगर अपर मार्केट निवासी कपिल कंसल शनिवार सुबह करीब आठ बजे अपनी टाटा टिगोर कार से एलिवेटेड रोड होते हुए दिल्ली जा रहे थे। जैसे ही वह कौशांबी थाना क्षेत्र में पहुंचे, कार चलाते समय अचानक लकड़ी का एक कण उनकी आंख में पड़ गया।
उन्होंने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे से आ रही एक कार उनकी कार से टकरा गई, जिससे उनकी टाटा कार पलट गई। मौके पर मौजूद लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। वह मामूली रूप से घायल होकर कार से सुरक्षित बाहर निकल आए।
दोनों कार सवारों के बीच मौके पर ही समझौता हो गया और दोनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। दोनों वाहन चालक मौके से भाग गए। हादसे में कपिल की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के दौरान एलिवेटेड रोड पर हल्का जाम भी लगा रहा।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस को इस घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। अगर कोई सूचना मिलती है, तो जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
