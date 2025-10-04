Language
    Bulldozer Action: गाजियाबाद के इस इलाके में जमकर गरजा बुलडोजर, आंखों के सामने मिट्टी में मिला दी दुकानें

    By Shahnawaz Ali Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:46 AM (IST)

    Bulldozer Action गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने राजनगर एक्सटेंशन में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान फुटपाथ और सड़कों पर बने अवैध ढांचों को तोड़ा गया जिससे यातायात जाम की समस्या कम हो सके। दो अवैध शराब की दुकानों को भी सील किया गया। जीडीए ने निवासियों से स्वेच्छा से अवैध निर्माण हटाने की अपील की।

    फुटपाथ और नाला अतिक्रमण मुक्त कर शराब की दो अवैध दुकानें सील। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में जीडीए की ओर से शुक्रवार को अवैध निर्माण और अनाधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध छेड़े गए अभियान के तहत राजनगर एक्सटेंशन में अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान शराब की दो अवैध दुकानों को भी ध्वस्त किया गया।

    जीडीए वीसी अतुल वत्स के निर्देशन में अवैध निर्माण, अनाधिकृत कॉलोनी और अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान का असर शुक्रवार को राजनगर एक्सटेंशन में देखने को मिला। प्रभारी प्रवर्तन जोन-एक ने प्राधिकरण स्टाफ और पुलिसबल के साथ राजनगर एक्सटेंशन में एक निजी शोरूम व वीवीआइपी माल के निकट फुटपाथ एवं सडक के भाग पर किए गए अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को ध्वस्त किया।

    बताया गया कि यहां फुटपाथ और नाला पाटकर इसे पार्किंग के तौर पर अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे यहां सुबह और शाम के समय जाम की स्थिति बन जाती थी। फुटपाथ और सडक के हिस्से से अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया।

    इसके अलावा 24, 30 और 40 मीटर चौड़ी सडक पर अस्थाई दुकानों तथा पटरी पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। राजनगर रेजीडेंसी के सामने एंगिल के सहारे अतिक्रमण कर संचालित किए जा रहे रेस्टोरेंट व दुकानों को ध्वस्त किया गया। इसी लाइन में संचालित अवैध रूप से संचालित दो शराब की दुकान को भी सील किया।

    राजनगर एक्सटेंशन की 45 मीटर चौड़ी रोड पर एंगिल एवं गार्डर के सहारे अशोक चौधरी द्वारा लगभग 400 वर्ग मीटर में संचालित शराब की दुकान को सील किया गया। इस दौरान कार्यवाही का विरोध करने पर पुलिसबल के सहयोग से उन्हें मौके से हटाया गया।

    वहीं, प्राधिकरण की ओर मौके पर मौजूद सहायक अभियंता रुद्रेश शुक्ला ने लोगों से अवैध निर्माण और अतिक्रमण को स्वयं हटाने की लोगों से अपील की।