    Bulldozer Action: इंदिरापुरम में अवैध निर्माणों पर गरजा बुलडोजर, लोगों में मचा हड़कंप

    By shobhit sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:21 AM (IST)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इंदिरापुरम में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई संपत्तियों को सील और ध्वस्त कर दिया। शक्तिखंड और नीतिखंड में स्थित भूखंडों पर यह कार्रवाई की गई जहां अवैध निर्माण पाया गया था। जीडीए की कार्यवाही से अवैध निर्माण करने वालो में हड़कंप मच गया है।

    इंदिरापुरम में जीडीए ने गिराया अवैध निर्माण

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को इंदिरापुरम में कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया, जबकि कुछ जगह सीलिंग की गई।

    प्रभारी प्रवर्तन जोन-06 के नेतृत्व में शक्तिखंड-2 के भूखंड संख्या-77, नीतिखंड-2 के भूखंड संख्या-15, नीतिखंड-1 के भूखंड संख्या-554 को सील किया गया। इसके अलावा शक्तिखंड-2 के भूखंड संख्या-89 को ध्वस्त कराया गया। शक्तिखंड-दो में ही भूखंड संख्या-90 सीलिंग और ध्वस्तीकरण दोनों कार्रवाई की गईं।

