    Ghaziabad News: सूदखोर ने तमंचे के बल पर विधवा महिला से किया दुष्कर्म, रिपोर्ट दर्ज

    By vijay bhushan tyagi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:09 AM (IST)

    थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में सूदखोर द्वारा विधवा से तमंचे के बल पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। 34 वर्षीय विधवा महिला शहर की एक कॉलोनी में परिवार के साथ रहती है। आर्थिक तंगी के चलते पीड़िता ने अपनी चेन गिरवी रखकर एक युवा सूदखोर से 50 हजार रुपये उधार लिए थे।

    सूदखोर द्वारा विधवा से तमंचे के बल पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुरादनगर। थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में सूदखोर द्वारा विधवा से तमंचे के बल पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। 34 वर्षीय विधवा महिला शहर की एक कॉलोनी में परिवार के साथ रहती है।

    आर्थिक तंगी के चलते पीड़िता ने अपनी चेन गिरवी रखकर एक युवा सूदखोर से 50 हजार रुपये उधार लिए थे। पीड़िता हर महीने समय पर ब्याज चुका रही है। पीड़िता के मुताबिक, 17 सितंबर की रात आरोपी उसके घर आया और तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

    विरोध करने पर उसने मारपीट कर घायल कर दिया। उसने उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी। सोमवार को पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रिहान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। घटना के बाद से आरोपी फरार है।

    एसीपी मसूरी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। 