    बिजली चोरी को लेकर पड़ा छापा... पूरे गांव में मच गया हड़कंप, टीम ने 23 लोगों को पकड़ा

    By vijay bhushan tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:38 PM (IST)

    गाजियाबाद के मोदीनगर में विद्युत निगम की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने 23 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा और उनके कनेक्शन काट दिए। उनपर जुर्माना भी लगाया गया। टीम ने 78 से अधिक घरों पर छापा मारा और बकायादारों से बिल भुगतान करने की अपील की।

    विद्युत निगम की टीम ने अलग अलग स्थान पर मारा छापा।

    संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर में शनिवार दोपहर को विद्युत निगम की टीम ने छापामारी की कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी में लिप्त 23 लोगों को पकड़ा। सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

    विद्युत निगम के तीन दिवसीय अभियान की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र से की। अभियान के तहत विद्युत निगम की टीम ने अलग-अलग गांव में जाकर 78 से अधिक घरों में छापा मारा। स्थानीय जेई के नेतृत्व में टीम ने बिजली चोरी कर रहे 23 घरों में जाकर कनेक्शन को बंद कराया। टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ अर्थदंड भी लगाया।

    विद्युत निगम की टीम के आने की सूचना मिलने पर बहुत से लोग अपने घर व दुकान आदि को बंद करके भाग गए। इसके अलावा अभियान के दौरान टीम ने बकाएदारों से भी बिल का भुगतान करने की अपील की।

    अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी व बकायादारों से अपील करने के लिए समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार अभियान चलाया जाएगा।