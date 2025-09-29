बिजली चोरी को लेकर पड़ा छापा... पूरे गांव में मच गया हड़कंप, टीम ने 23 लोगों को पकड़ा

संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर में शनिवार दोपहर को विद्युत निगम की टीम ने छापामारी की कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी में लिप्त 23 लोगों को पकड़ा। सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

विद्युत निगम के तीन दिवसीय अभियान की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र से की। अभियान के तहत विद्युत निगम की टीम ने अलग-अलग गांव में जाकर 78 से अधिक घरों में छापा मारा। स्थानीय जेई के नेतृत्व में टीम ने बिजली चोरी कर रहे 23 घरों में जाकर कनेक्शन को बंद कराया। टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ अर्थदंड भी लगाया।