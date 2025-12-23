Language
    नमो भारत में 'अश्लील हरकत' के मामले में पहला एक्शन, दर्ज किया गया केस; ऑपरेटर नामजद

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:10 PM (IST)

    गाजियाबाद के मोदीनगर में नमो भारत रेल के प्रीमियम कोच में छात्रा और युवक का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर मुरादनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। ट्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    नमो भारत ट्रेन में आपत्तिजनक वीडियो का मामला। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। नमो भारत रेल के प्रीमियम कोच में छात्रा व युवक की आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में मुरादनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। जिसमें ट्रेन के ऑपरेटर रिषभ को नामजद और छात्रा व युवक को अज्ञात में रखा गया है।

    छात्रा व युवक की करतूत के चार वीडियो तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। ये वीडियो रेल में लगे सीसीटीवी कैमरे से रिषभ ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए थे। नमो भारत से संलग्न सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी की तहरीर पुलिस ने कार्रवाई की है।

    सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे दोनों

    बता दें कि यह वीडियो ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसे एनसीआरटीसी के ही एक कर्मचारी ने मोबाइल में रिकाॅर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उस कर्मचारी काे उच्चाधिकारियों ने बर्खास्त कर दिया है। यह घटना मुरादनगर व मोदीनगर के बीच की है। इस घटना ने नमो भारत रेल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं।

    शनिवार को सोशल मीडिया पर चार वीडियो वायरल हुए। चारों वीडियो नमो भारत रेल के अंदर के हैं। दो सीट पर एक छात्रा व एक युवक बैठा है। दाेनों ट्रेन में आपत्तिजनक स्थिति में हैं। अश्लील हरकतें करते दिख रहे हैं। दोनों बेखौफ हैं। उनके आस-पास की सभी कुर्सियां खाली हैं। शायद छात्रा व युवक को नहीं पता था कि उनकी पूरी करतूत रेल में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। यह घटना 24 नवंबर के शाम की है।