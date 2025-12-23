नमो भारत में 'अश्लील हरकत' के मामले में पहला एक्शन, दर्ज किया गया केस; ऑपरेटर नामजद

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। नमो भारत रेल के प्रीमियम कोच में छात्रा व युवक की आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में मुरादनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। जिसमें ट्रेन के ऑपरेटर रिषभ को नामजद और छात्रा व युवक को अज्ञात में रखा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छात्रा व युवक की करतूत के चार वीडियो तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। ये वीडियो रेल में लगे सीसीटीवी कैमरे से रिषभ ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए थे। नमो भारत से संलग्न सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी की तहरीर पुलिस ने कार्रवाई की है।