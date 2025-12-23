गाजियाबाद में हवा बेहद जहरीली, सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI ‘गंभीर’; वसुंधरा सबसे प्रदूषित
डिजिटल डेस्क, गाजियाबाद। गाजियाबाद में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सुबह 8 बजे दर्ज AQI के अनुसार शहर के सभी चार सरकारी मॉनिटरिंग स्टेशन ‘गंभीर’ श्रेणी में हैं। सबसे खराब स्थिति वसुंधरा क्षेत्र की रही, जहां AQI 460 दर्ज किया गया। गाजियाबाद जिले का औसत एक्यूआई 415 दर्ज किया गया।
विशेषज्ञों के अनुसार इस स्तर की हवा में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जोखिम भरा है। बुजुर्गों, बच्चों, दमा व हृदय रोगियों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। सामान्य लोगों में भी आंखों में जलन, सांस फूलना और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
गाजियाबाद के मॉनिटरिंग स्टेशनों का AQI (सुबह 8 बजे)
|क्रम
|मॉनिटरिंग स्टेशन
|AQI स्तर
|श्रेणी
|1
|इंदिरापुरम
|412
|गंभीर
|2
|लोनी
|401
|गंभीर
|3
|संजय नगर
|387
|गंभीर
|4
|वसुंधरा
|460
|गंभीर
स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों की सलाह
- बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें।
- N95 मास्क का उपयोग करें।
- सुबह की सैर और आउटडोर व्यायाम से बचें।
- स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दें।
