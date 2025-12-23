गाजियाबाद में हवा बेहद जहरीली, सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI ‘गंभीर’; वसुंधरा सबसे प्रदूषित

डिजिटल डेस्क, गाजियाबाद। गाजियाबाद में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सुबह 8 बजे दर्ज AQI के अनुसार शहर के सभी चार सरकारी मॉनिटरिंग स्टेशन ‘गंभीर’ श्रेणी में हैं। सबसे खराब स्थिति वसुंधरा क्षेत्र की रही, जहां AQI 460 दर्ज किया गया। गाजियाबाद जिले का औसत एक्यूआई 415 दर्ज किया गया।