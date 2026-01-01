Language
    नमो भारत में आपत्तिजनक हालत में दिखे जोड़े की हुई सगाई, जल्द होगी शादी; पूरे शहर में खूब हो रही चर्चा

    By Vikas Verma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:14 PM (IST)

    नमो भारत रेल में आपत्तिजनक हालत में दिखे जोड़े की अब सगाई हो गई है। 20 दिसंबर को वायरल हुए एक वीडियो में यह जोड़ा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, जिसे ...और पढ़ें

    नमो भारत ट्रेन। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। नमो भारत रेल में आपत्तिजनक हालत में दिखने वाले जोड़े की सगाई हो गई है। जल्द उनकी शादी होगी। दोनों मोदीनगर में अलग-अलग जगह पर रहते हैं। दोनों एक ही जाति के बताए जा रहे हैं। दोनों की सगाई होने की बात पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया पर इसे अब भी ट्राल किया जा रहा है।

    20 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो नमो भारत रेल के अंदर का था, जिसमें एक छात्रा व युवक आपत्तिजनक हालत में थे। उनकी यह करतूत रेल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसे रेल के ऑपरेटर ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।

    यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लोगों ने इस मामले में अलग-अलग प्रतिक्रिया दी। मामले में छानबीन हुई तो सामने आया कि छात्रा मोदीनगर की एक कॉलोनी व युवक एक गांव का रहने वाला है। दोनों गाजियाबाद के अलग-अलग कॉलेज में बीटेक व बीबीए के छात्र हैं। 23 नवंबर को दोनों नमो भारत के दुहाई स्टेशन से ये रेल में बैठे थे।

    इस मामले में आरआरटीएस की तरफ से मुरादनगर थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया गया, जिसमें ऑपरेटर को नामजद व छात्रा और युवक को अज्ञात में रखा गया। अब बताया जा रहा है कि छात्रा व युवक की सगाई हो गई है। सगाई दोनों परिवार की सहमति से होनी बताई जा रही है। सगाई में बस परिवार के ही लोग शामिल हुए। अभी शादी की तारीख निश्चित नहीं हुई है।

    बताया जा रहा है कि मामला संज्ञान में आने के बाद परिजनों ने दोनों को बाहर भेज दिया था। सगाई के बाद भी दोनों को मोदीनगर से अलग रिश्तेदारी में भेजा गया है।