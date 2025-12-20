नमो भारत रेल में आपत्तिजनक वीडियो वायरल, सीसीटीवी फुटेज लीक करने वाला कर्मचारी बर्खास्त

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। नमो भारत रेल में छात्रा व युवक का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो रेल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसे एनसीआरटीसी के ही एक कर्मचारी ने मोबाइल में रिकाॅर्ड कर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। उस कर्मचारी काे उच्चाधिकारियों ने बर्खास्त कर दिया है। यह घटना मुरादनगर व मोदीनगर के बीच की है। इस घटना ने नमो भारत रेल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किये हैं।

शनिवार को सोशल मीडिया पर चार वीडियो प्रसारित हुए। चारों वीडियो नमो भारत रेल के अंदर के हैं। दो सीट पर एक छात्रा व एक युवक बैठा है। दाेनों ट्रेन में आपत्तिजनक स्थिति में हैं। अश्लील हरकतें करते दिख रहे हैं। दोनों बेखौफ हैं। उनके आस-पास की सभी कुर्सियां खाली हैं। शायद छात्रा व युवक को नहीं पता था उनकी पूरी करतूत रेल में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। यह घटना 24 नवंबर के शाम की है।