मर्डर केस में जमानत पर बाहर आए शख्स की गोली मारकर हत्या, दरवाजा खोलते ही हमलावरों ने शुरू की फायरिंग

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। हत्या के मामले में जमानत पर बाहर व्यक्ति की बृहस्पतिवार शाम को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। घटना मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र की विश्वकर्मा बस्ती में हुई। व्यक्ति को हाथ, कमर, सीने, गले व पीठ में छह गोलियां मारी गई हैं। जमानत के बाद बृहस्पतिवार को पहली बार वह अपने घर लौटा था। छह नकाबपोश आरोपितों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। सभी के पास पिस्टल व तमंचे थे। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। आरोपितों की तलाश में पुलिस की पांच टीमें लगाई गई हैं।

मोदीनगर में गोली मारकर हत्या विश्वकर्मा बस्ती काॅलोनी के एहसान उर्फ राजू (45) किन्नरों की कार में चालक थे। इन दिनों वे किन्नर निशा के साथ काम कर रहे थे। मोदीनगर में किन्नर निशा व किन्नर पूजा के बीच बधाई मांगने को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद में मार्च 2025 में पूजा के साथ ढोलक बजाने वाले भोजपुर के गांव मछरी के अलबक्ष की मोदीनगर में गोली मारकर हत्या की गई थी।

13 लोगों को पुलिस ने भेजा था जेल इस मामले में एहसान, निशा समेत 13 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा था। 25 सितंबर को एहसान की जमानत हुई। वहीं, निशा पहले ही जमानत से बाहर आ चुकी थी। तभी से दोनों मेरठ के मोहिउद्दीनपुर में रह रहे थे। बृहस्पतिवार को एहसान विश्वकर्मा बस्ती काॅलोनी के मकान में सफाई करने के लिए आए थे। साथ में निशा भी थी।

दुकान में जा घुसे इसी बीच शाम के समय हथियारों से लैस नकाबपोश छह बदमाश उनके घर आए और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही एहसान बाहर आए तो आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी। उन पर फायर भी किया। उस समय गोली नहीं लगी। जान-बचाकर एहसान भागे और पड़ोस में एक दुकान में घुस गए।

आरोपितों ने उन्हें दुकान से निकाला और जमीन पर गिराकर ताबड़तोड़ गोली मारी। इसके बाद दहशत फैलाने के इरादे से हवाई फायर करते हुए आरोपित फरार हो गए। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी मौके पर पहुंचे और स्वजन से पूछताछ की। फारेंसिक टीम ने जरूरी साक्ष्य जुटाए।

जेल में मिलाई के दौरान धमकी देने का आरोप एहसान की बहन ने बताया कि जब वे जेल में एहसान की मिलाई करने जाते थे तो अलबक्ष के स्वजन उन्हें व एहसान को जान से मारने की धमकी देते थे। इतना ही नहीं, कोर्ट में भी धमकी दी गई। एहसान जब जेल में थे तो उनकी बहन कई बार मकान में सफाई करने आई थी। उस समय भी उनपर अज्ञात आरोपितों के द्वारा हमला करने का आरोप है। जिसकी सूचना डायल 112 पर उनके द्वारा दी गई थी।