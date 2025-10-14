Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोदीनगर के सीकरी खुर्द में बंदरों का कहर, 15 से अधिक घायल; ग्रामीणों ने तहसील में किया हंगामा

    By Vikas Verma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:20 PM (IST)

    मोदीनगर के सीकरी खुर्द गाँव में बंदरों के आतंक से ग्रामीण त्रस्त हैं। 15 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद ग्रामीणों ने तहसील में हंगामा किया। उन्होंने प्रशासन से बंदरों को पकड़ने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीण तत्काल समाधान चाहते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। बंदरों के आतंक से परेशान सीकरी खुर्द गांव के लोगों का मंगलवार को गुस्सा फूट गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मोदीनगर तहसील पहुंचे और प्रदर्शन किया। अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। तहसीलदार मोदीनगर को ज्ञापन सौंपा। चेतावनी दी यदि बंदरों की समस्या से निजात नहीं मिली तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तहसीलदार ने नगरपालिका से अधिकारियों से बात करने का अाश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत किया। सीकरी खुर्द गांव में इन दिनों बंदरों का आतंक चरम पर हैं। रोजाना बंदर किसी ना किसी को काटकर घायल कर रहे हैं। बंदर लोगों के घर में घुस जाते हैं। 15 से अधिक लोग पिछले आठ दिन में घायल हो चुके हैं। मंगलवार को भी सुबह के समय सुरेंद्र छत पर टहल रहे थे। इस बीच बंदर आया और उनपर हमला कर दिया।

    बचाव में उन्होंने हाथ आगे किये तो बंदर ने दोनों हाथाें में काटकर गंभीर घाव कर दिया। खून से लथपथ हालत में उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। सोमवार को ही गांव में तीन लोगों को बंदर ने घायल किया था। गुस्साए लोग मंगलवार को सुबह 11 बजे तहसील पहुंचें और हंगामा किया। ग्रामीणों ने कहा कि अधिकारियों से शिकायत की गई थी लेकिन नगरपालिका व वन विभाग एक दूसरे पर टाल रहे हैं। समस्या के समाधान पर कोई ध्यान नहीं है।

    गांव में बंदर खूंखार हो चुके हैं। घर में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। बच्चों को घर से बाहर निकालना तक बंद कर दिया है। यदि जल्द बंदरों के खिलाफ अभियान शुरू नहीं किया गया तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तहसीलदार ने उनकी बात सुनी और समस्या के समाधान को लेकर नगरपालिका अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्या डाॅ. बबली गुर्जर, राहुल गुर्जर, सुधीर, राहुल, सुभाष, राज वर्मा, मोनू गुर्जर आदि उपस्थित रहे।

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में लोन दिलाने के नाम पर ठगी, पुलिस ने शुरू की जांच