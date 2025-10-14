मोदीनगर के सीकरी खुर्द में बंदरों का कहर, 15 से अधिक घायल; ग्रामीणों ने तहसील में किया हंगामा

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। बंदरों के आतंक से परेशान सीकरी खुर्द गांव के लोगों का मंगलवार को गुस्सा फूट गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मोदीनगर तहसील पहुंचे और प्रदर्शन किया। अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। तहसीलदार मोदीनगर को ज्ञापन सौंपा। चेतावनी दी यदि बंदरों की समस्या से निजात नहीं मिली तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तहसीलदार ने नगरपालिका से अधिकारियों से बात करने का अाश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत किया। सीकरी खुर्द गांव में इन दिनों बंदरों का आतंक चरम पर हैं। रोजाना बंदर किसी ना किसी को काटकर घायल कर रहे हैं। बंदर लोगों के घर में घुस जाते हैं। 15 से अधिक लोग पिछले आठ दिन में घायल हो चुके हैं। मंगलवार को भी सुबह के समय सुरेंद्र छत पर टहल रहे थे। इस बीच बंदर आया और उनपर हमला कर दिया।

बचाव में उन्होंने हाथ आगे किये तो बंदर ने दोनों हाथाें में काटकर गंभीर घाव कर दिया। खून से लथपथ हालत में उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। सोमवार को ही गांव में तीन लोगों को बंदर ने घायल किया था। गुस्साए लोग मंगलवार को सुबह 11 बजे तहसील पहुंचें और हंगामा किया। ग्रामीणों ने कहा कि अधिकारियों से शिकायत की गई थी लेकिन नगरपालिका व वन विभाग एक दूसरे पर टाल रहे हैं। समस्या के समाधान पर कोई ध्यान नहीं है।