गाजियाबाद में लोन दिलाने के नाम पर ठगी, पुलिस ने शुरू की जांच

संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर में थाना क्षेत्र की जीतपुर कॉलोनी में पांच लाख रुपये का लोन दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 10 हजार रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है।

जीतपुर कॉलोनी में रहने वाले विश्वास शर्मा बिल्डिंग मेटेरियल का काम करते हैं। विश्वास के अनुसार उनके जीजा का एक दोस्त व्यक्ति निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता है। व्यक्ति ने उन्हें कम ब्याज दर पर पांच लाख रुपये का लोन कराने का आश्वासन दिया था।