    गाजियाबाद में लोन दिलाने के नाम पर ठगी, पुलिस ने शुरू की जांच

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:14 PM (IST)

    गाजियाबाद के मोदीनगर में एक व्यक्ति को लोन दिलाने के नाम पर 10 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित विश्वास शर्मा को कम ब्याज दर पर पांच लाख का लोन दिलाने का वादा किया गया था, जिसके लिए कागजी कार्रवाई के नाम पर पैसे लिए गए। अब आरोपी न तो लोन दिला रहा है और न ही पैसे वापस कर रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर में थाना क्षेत्र की जीतपुर कॉलोनी में पांच लाख रुपये का लोन दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 10 हजार रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है।

    जीतपुर कॉलोनी में रहने वाले विश्वास शर्मा बिल्डिंग मेटेरियल का काम करते हैं। विश्वास के अनुसार उनके जीजा का एक दोस्त व्यक्ति निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता है। व्यक्ति ने उन्हें कम ब्याज दर पर पांच लाख रुपये का लोन कराने का आश्वासन दिया था।

    लोन से पूर्व कागजी कार्रवाई के लिए उसने ने 10 हजार रुपये की मांग की थी। लोन की जरूरत के चलते पीड़ित ने उक्त व्यक्ति को 10 हजार रुपये दे दिए।आरोपित अब न तो लोन दिला रहा है और न ही उनकी रकम लौटा रहा है।

    पीड़ित ने ठगी का आरोप लगाते हुए शिकायत करके कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।