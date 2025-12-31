गाजियाबाद के मोदीनगर में शिक्षिका के घर दिनदहाड़े चोरी, दो लाख नकद और 20 लाख के जेवर ले गए बदमाश

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कोतवाली क्षेत्र की गोविंदपुरी में बदमाशों ने दिनदहाड़े शिक्षिका के मकान से दो लाख नकद व करीब बीस लाख के जेवर चोरी कर लिए। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। घर पहुंचने पर शिक्षिका को चोरी का पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की।

फोरेंसिक टीम ने भी जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है। गोविंदपुरी की पूजा शर्मा एक स्कूल में शिक्षिका हैं। मंगलवार सुबह वे स्कूल के लिए घर से निकली थी। बेटा भी ड्यूटी चला गया था। घर पर कोई नहीं था। मकान के मुख्य गेट पर ताला लगाया हुआ था।

इसी बीच आरोपित मकान में दाखिल हुआ और कमरे में जाकर सामान चोरी कर लिया। सेफ में रखी नकदी व जेवर चोरी कर लिये। दोपहर में जब स्कूल से पूजा घर पहुंची तो सारा सामान इधर-उधर फैला था। सेफ का गेट खुला था। अंदर से सामान गायब था। चोरी की सूचना पर आसपास के लोगों का मौके पर जमावड़ा लग गया।

डायल 112 की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।जरूरी साक्ष्य मौके से जुटाए। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन आरोपितों का कोई सुराग नहीं लगा। बताया जा रहा है कि एक महीने पहले ही घर में शादी समारोह था। साथ ही दूसरी चाबी से ताला खोलकर बदमाश अंदर आया और चोरी करने के बाद ताला लगा दिया।