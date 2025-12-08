Language
    मोदीनगर हत्याकांड: मर्डर से एक दिन पहले मधु से बेटे-बहू ने की थी मारपीट, कॉल कर भतीजे को दी थी सूचना

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:38 AM (IST)

    मोदीनगर में आरोपित राहुल ने अपनी मां मधु की हत्या कर दी। हत्या से पहले मधु ने भतीजे हरीश को बेटे और बहू द्वारा मारपीट की सूचना दी थी। हरीश ने राहुल, प ...और पढ़ें

    आरोपित राहुल और मृतका मधु की फोटो। सौजन्य- जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। फफराना रोड पर जनता कॉलोनी में मधु की हत्या से एक दिन पहले पुत्र राहुल व पुत्रवधु परिणिता ने उनके साथ मारपीट की थी। इसकी सूचना मधु ने अपने भतीजे हरीश को कॉल पर दी थी। शनिवार दोपहर जब हरीश दिल्ली से मोदीनगर पहुंचे तो राहुल को घर के गेट पर ताला लगाते देखा।

    राहुल को आवाज लगाई, लेकिन वह नहीं रूका। हरीश का आरोप है कि राहुल, परिणिता व अन्य ने मिलकर मधु की हत्या की है। पुलिस ने हरीश की शिकायत पर राहुल, परिणिता व अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। रविवार को राहुल को जेल भेज दिया गया। परिणिता व अन्य की भूमिका की जांच में पुलिस जुटी है।

    क्या है पूरा मामला?

    मोदीनगर की जनता कॉलोनी की 70 वर्षीय मधु भारद्वाज के पति वेदप्रकाश भारद्वाज यूपी आबकारी विभाग में थे। करीब 23 साल पहले उनकी माैत हो गई थी। मधु पांच बेटियों की शादी कर चुकी थी। अब बेटे राहुल, पुत्रवधु परिणिता व पौते के साथ रहती थी। राहुल के प्रेम विवाह से मधु खुश नहीं थी। मकान नाम कराने को लेकर भी उनका राहुल से विवाद था।

    आए दिन मधु व परिणिता के बीच विवाद हाेता था। शुक्रवार शाम भी मधु व परिणिता में विवाद हुआ। जिसके बाद परिणिता मायके चली गई। मधु भी अपनी बेटी के यहां चली गई। शनिवार सुबह मधु घर लौटी तो राहुल ने मारपीट करते हुए दराती से उनका गला रेत दिया। इसके बाद मोदीनगर थाने में सरेंडर कर दिया।

    देर शाम मधु का भतीजा दिल्ली के गाजीपुर का हरीश थाने पहुंचा और पुलिस से बताया कि राहुल, परिणिता व कुछ अन्य ने मिलकर उनकी बुआ मधु की हत्या की है। शुक्रवार को ही मधु ने उन्हें मारपीट की बात बताई थी। जिसपर वे मोदीनगर आए लेकिन राहुल मकान बंद कर जाता दिखा। जिसके बाद हरीश मुरादनगर आ गए।

    कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि मधु की हत्या हो गई है। ऐसे में मधु की हत्या का जिम्मेदार केवल राहुल नहीं ब्लकि पत्नी व अन्य भी हैं। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि राहुल को जेल भेज दिया गया है। उसकी पत्नी परिणिता व अन्य की भूमिका की जांच चल रही है, साक्ष्य मिलने पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी।

