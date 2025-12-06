Ghaziabad Crime: मां को मारकर थाने पहुंचा 'कलयुगी बेटा', मोदीनगर में दिल दहलाने वाला कांड

जागरण संवाददाता, मोदीनगर । मोदीनगर में शुक्रवार देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक खुद थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी है।





आरोपी बेटे की सूचना पर जब पुलिस जनता कॉलोनी, फफराना रोड स्थित उसके घर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। घर के एक कमरे में 48 वर्षीय मधु नाम की महिला खून से लथपथ पड़ी थी।





उसकी गर्दन और शरीर पर धारदार हथियार से कई गहरे वार किए गए थे। कमरे में खून बिखरा पड़ा था। पुलिस ने तुरंत मौके को सील कर दिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।





आरोपी राहुल (24) ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मां मधु की हत्या की है। प्रारंभिक पूछताछ में राहुल ने कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई।



