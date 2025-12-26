Language
    मोदीनगर में अवैध संबंध ने उजाड़े दो परिवार, जीजा-साली ने जहर खाकर दी जान

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:05 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में अवैध संबंध के चलते दो हंसते-खेलते परिवार बर्बाद हो गए। जीजा और साली ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल ...और पढ़ें

    पुलिस मामले की जांच में जुटी।

    संवाद सहयोगी, मोदीनगर। उजेड़ा गांव में रहने वाले युवक और उसकी साली के अवैध संबंधों के कारण दो परिवार बर्बाद हो गए। युवक पर अपने पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी थी। उसके पीछे पिता, पत्नी और बच्ची बेसहारा रह गए हैं।

    उजैड़ा गांव में रहने वाले बेदू के इकलौते बेटे आशीष ने 22 दिसंबर को नोएडा में अपनी साली के साथ मिलकर जहर खा लिया, जिसमें दोनों मौत हो गई। जहर खाने का कारण दोनों के बीच अवैध संबंध होने को बताया जा रहा है। घटना के तीन दिन बाद भी पूरे गांव में इसी प्रकरण को लेकर चर्चा हो रही है।

    लोगों का कहना है कि अवैध संबंधों की कारण दो परिवार पूरी बर्बाद हो गए हैं। गौरतलब है कि युवक की मां का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका है। परिवार में युवक के पिता उनकी पत्नी और दो वर्ष की पुत्री है। मृतक के गलत चालचलन के कारण पुश्तैनी जमीन पहले से ही बिक चुकी है।

    वर्तमान में पूरे परिवार का पालन युवक ही करता था। पिछले छह महीने से उसने नौकरी भी छोड़ी हुई थी। पूरे परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। वहीं दूसरी और मेरठ स्थित मृतक युवती के घर में भी मातम का माहौल है। युवती के स्वजन ने उसके भविष्य को लेकर अनेक प्रकार के सपने सजा रखे थे। एक गलत कदम के कारण सारे सपने टूट गए हैं।