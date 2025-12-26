मोदीनगर में अवैध संबंध ने उजाड़े दो परिवार, जीजा-साली ने जहर खाकर दी जान

संवाद सहयोगी, मोदीनगर। उजेड़ा गांव में रहने वाले युवक और उसकी साली के अवैध संबंधों के कारण दो परिवार बर्बाद हो गए। युवक पर अपने पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी थी। उसके पीछे पिता, पत्नी और बच्ची बेसहारा रह गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उजैड़ा गांव में रहने वाले बेदू के इकलौते बेटे आशीष ने 22 दिसंबर को नोएडा में अपनी साली के साथ मिलकर जहर खा लिया, जिसमें दोनों मौत हो गई। जहर खाने का कारण दोनों के बीच अवैध संबंध होने को बताया जा रहा है। घटना के तीन दिन बाद भी पूरे गांव में इसी प्रकरण को लेकर चर्चा हो रही है।

लोगों का कहना है कि अवैध संबंधों की कारण दो परिवार पूरी बर्बाद हो गए हैं। गौरतलब है कि युवक की मां का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका है। परिवार में युवक के पिता उनकी पत्नी और दो वर्ष की पुत्री है। मृतक के गलत चालचलन के कारण पुश्तैनी जमीन पहले से ही बिक चुकी है।