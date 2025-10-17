Language
    ' मुंह खोला तो वीडियो कर दूंगा वायरल...', घर में अकेली पाकर नाबालिग से ममेरे भाई ने किया दुष्कर्म

    By Vikas Verma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:47 PM (IST)

    मोदीनगर में एक नाबालिग लड़की से उसके ममेरे भाई ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और कई बार शारीरिक शोषण किया। विरोध करने पर मारपीट भी की गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

    गाजियाबाद के माेदीनगर की वारदात, पुलिस ने दर्ज किया केस।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कोतवाली क्षेत्र की एक काॅलोनी में ममेरे भाई ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही आरोपी ने मोबाइल से किशोरी का अश्लील वीडियो भी रिकार्ड कर लिया।

    वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देकर आरोपी ने किशोरी का कई बार शारीरिक शोषण किया। आरोप है कि विरोध पर किशोरी को पीटा भी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    मोदीनगर की एक काॅलोनी की महिला के मुताबिक, उनकी नाबालिग बेटी मार्च में घर में अकेली थी। इस बीच बेटी का ममेरा भाई घर पर शादी का कार्ड देने आया। उसने अकेला पाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट की।

    इस दौरान उसने मोबाइल में अश्लील वीडियो रिकार्ड कर लिया। धमकी दी यदि किसी से इस बारे में बताया तो वीडियो सभी रिश्तेदारों को वाॅट्सअप पर भेज देगा। घबराकर किशोरी शांत हो गई। इसके बाद आरोपी ने किशोरी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

    वीडियो प्रसारित की धमकी देकर कई बार शारीरिक शोषण किया। आरोपित का उत्पीड़न जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो किशोरी ने स्वजन को सारी बात बताई। स्वजन ने आरोपी का विरोध किया ताे उसने उल्टा उनके साथ ही अभद्रता कर दी।

    परेशान होकर स्वजन मोदीनगर थाने पहुंचे और पुलिस को सारी बात बताई। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि किशोरी का मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है। किशोरी की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो अधिनियम में केस दर्ज किया गया है। जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।

