मोदीनगर: शादी वाले घर में भात कार्यक्रम के समय बंदरों की उछल-कूद से गिरी बालकनी, महिला की मौत और कई घायल

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कोतवाली क्षेत्र की सुदामापुरी काॅलोनी में शुक्रवार देर शाम बंदरों के झुंड ने बालकनी की दीवार गिरा दी। नीचे खड़ी एक महिला की सिर में ईंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हो गए। बिना पोस्टमाॅर्टम कराए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहर में बंदरों का आतंक चल रहा है लेकिन अधिकारियों को इसकी कोई चिंता नहीं है। आए दिन बंदर लोगों पर हमला कर रहे हैं। लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है।

सुदामापुरी काॅलोनी के वेदप्रकाश के बेटे संदीप की दो नवंबर को शादी है। शुक्रवार देर शाम उनके यहां भात का कार्यक्रम चल रहा था। इसमें काॅलोनी के लोग हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसके बाद कुछ लोग एक मकान के नीचे खड़े हो गए। इसी बीच बंदरों का झुंड मकान की छत पर आया और बालकनी की दीवार पर उछल-कूद करने लगा। दीवार पहले ही जर्जर हालत में थी। कुछ ही देर में दीवार गिर गई। दीवार का मलबा नीचे खड़े लोगों पर गिरा। इसमें मौके पर ही कालोनी की 46 वर्षीय राजकुमारी की मौत हो गई। उनके सिर पर दो ईंट गिर पड़ी थी।

इसके अलावा गोमा देवी, बीना, बबीता, प्रमोद, ममता, दो साल का बच्चा नीत और जयवीरी घायल हो गए। हादसे के बाद कालोनी में अफरातफरी मच गई। चीख-पुकार के बीच घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घायलों को टांके तक आए हैं। राजकुमारी अपने पति अशोक व 19 वर्षीय निखिल बेटे के साथ रहती थी।