होटल में ले जाकर 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल
मोदीनगर में एक 13 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी और 40 हजार रुपये व गहने ठग लिए। पीड़िता ने अपने परिवार को आपबीती सुनाई जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने किशोरी का अश्लील वीडियो भी रिकाॅर्ड कर लिया, जिसे प्रसारित करने की धमकी देकर किशोरी से 40 हजार नकद व जेवर ले लिए।
आरोपी दूसरे समुदाय से हैं। पुलिस ने किशाेरी की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। एक गांव के व्यक्ति की 13 वर्षीय पौती कक्षा आठ की छात्रा हैं। कुछ साल पहले एक युवक से उनकी दोस्ती हुई थी।
कुछ दिन बाद दोनों के बीच मिलना-जुलना भी शुरू हो गया। आरोप है कि आरोपी किशोरी को एक होटल में लेकर गया। वहां उनके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उनका अश्लील वीडियो रिकार्ड कर लिया, जिसे प्रसारित करने की धमकी देकर लगातार उनका शारीरिक शोषण करता रहा।
किशोरी को धमकी दी यदि दुष्कर्म के बारे में शिकायत की तो वीडियो को प्रसारित कर देगा। इतना ही नहीं, आरोपी ने वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देकर किशोरी से घर से 40 हजार नकद व जेवर भी मंगाए।
अब जब किशोरी से उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने स्वजन को आपबीती सुनाई। बृहस्पतिवार को थाने में उनकी तरफ से शिकायत दी गई है। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि शिकायत के आधार पर छानबीन की जा रही है। केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।