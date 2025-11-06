होटल में ले जाकर 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने किशोरी का अश्लील वीडियो भी रिकाॅर्ड कर लिया, जिसे प्रसारित करने की धमकी देकर किशोरी से 40 हजार नकद व जेवर ले लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपी दूसरे समुदाय से हैं। पुलिस ने किशाेरी की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। एक गांव के व्यक्ति की 13 वर्षीय पौती कक्षा आठ की छात्रा हैं। कुछ साल पहले एक युवक से उनकी दोस्ती हुई थी। कुछ दिन बाद दोनों के बीच मिलना-जुलना भी शुरू हो गया। आरोप है कि आरोपी किशोरी को एक होटल में लेकर गया। वहां उनके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उनका अश्लील वीडियो रिकार्ड कर लिया, जिसे प्रसारित करने की धमकी देकर लगातार उनका शारीरिक शोषण करता रहा।

किशोरी को धमकी दी यदि दुष्कर्म के बारे में शिकायत की तो वीडियो को प्रसारित कर देगा। इतना ही नहीं, आरोपी ने वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देकर किशोरी से घर से 40 हजार नकद व जेवर भी मंगाए।