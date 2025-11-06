Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    होटल में ले जाकर 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल

    By Vikas Verma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:31 PM (IST)

    मोदीनगर में एक 13 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी और 40 हजार रुपये व गहने ठग लिए। पीड़िता ने अपने परिवार को आपबीती सुनाई जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने किशोरी का अश्लील वीडियो भी रिकाॅर्ड कर लिया, जिसे प्रसारित करने की धमकी देकर किशोरी से 40 हजार नकद व जेवर ले लिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपी दूसरे समुदाय से हैं। पुलिस ने किशाेरी की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। एक गांव के व्यक्ति की 13 वर्षीय पौती कक्षा आठ की छात्रा हैं। कुछ साल पहले एक युवक से उनकी दोस्ती हुई थी।

    कुछ दिन बाद दोनों के बीच मिलना-जुलना भी शुरू हो गया। आरोप है कि आरोपी किशोरी को एक होटल में लेकर गया। वहां उनके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उनका अश्लील वीडियो रिकार्ड कर लिया, जिसे प्रसारित करने की धमकी देकर लगातार उनका शारीरिक शोषण करता रहा।

    किशोरी को धमकी दी यदि दुष्कर्म के बारे में शिकायत की तो वीडियो को प्रसारित कर देगा। इतना ही नहीं, आरोपी ने वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देकर किशोरी से घर से 40 हजार नकद व जेवर भी मंगाए।

    अब जब किशोरी से उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने स्वजन को आपबीती सुनाई। बृहस्पतिवार को थाने में उनकी तरफ से शिकायत दी गई है। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि शिकायत के आधार पर छानबीन की जा रही है। केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की थी आत्महत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ साफ