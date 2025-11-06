गाजियाबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की थी आत्महत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ साफ

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्तिखंड स्थित होटल के कमरे में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में साफ्टवेयर इंजीनियर के लटके मिले शव की गुत्थी सुलझ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि युवक की हत्या नहीं हुई थी बल्कि उन्होंने आत्महत्या की थी।

स्वजन ने पुलिस से एक युवती पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या का अंदेशा जताया था। पुलिस मृतक के मोबाइल की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। हालांकि अभी तक स्वजन ने मामले में तहरीर नहीं दी है।

बता दें कि मेरठ के रहने वाले रजत प्रताप सिंह नोएडा की एक निजी कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनका शव बुधवार सुबह शक्तिखंड स्थित एक होटल के बंद कमरे में लटका हुआ मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दस्तावेजों के आधार पर पहचान की थी। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था। रजत यहां तीन दिन से ठहरे हुए थे।