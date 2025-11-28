Ghaziabad News: पार्टी के बाद फंदे पर लटका मिला MCA के छात्र का शव, पूछताछ में सामने आया गर्लफ्रेंड कनेक्शन
गाजियाबाद के नंदग्राम में एमसीए के छात्र वतन राणा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने वतन की महिला मित्र और उसके दो दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार वतन के शरीर पर चोट के निशान भी थे।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के नंदग्राम में बुधवार शाम एमसीए का छात्र 22 वर्षीय वतन राणा का शव अर्द्धनग्न अवस्था में फंदे से लटका हुआ मिला। घटना के वक्त उसके परिजन गुलावठी गए हुए थे, जबकि बहन अपनी ड्यूटी पर थी।
परिजनों का आरोप है कि वतन के पास उनकी अनुपस्थिति में आई महिला मित्र और दो युवकों ने उसकी हत्या की है। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट से मौत की सही वजह का पता चलेगा।
मूल रूप से बुलंदशहर के गुलावठी निवासी राकेश राणा अपने परिवार के साथ नंदग्राम के ई-ब्लॉक स्थित जीडीए फ्लैट में रहते हैं। वतन उनका इकलौता बेटा था और काइट कॉलेज में एमसीए का छात्र था।
राकेश राणा बीमार होने के कारण नौकरी छोड़ चुके हैं, जबकि उनकी बेटी राशि नोएडा की एक कंपनी में एचआर विभाग में नौकरी करती है। राशि ने बताया कि शाम करीब छह बजे उन्हें सूचना मिली कि वतन का शव घर में फंदे पर लटका हुआ है।
पुलिस के मुताबिक, मौके का निरीक्षण करने पर संकेत मिले कि फ्लैट में दिन में पार्टी हुई थी, जिसमें एक युवती और उसके दो दोस्त शामिल थे। पड़ोसियों ने भी तीनों को आते-जाते देखा था। वतन की बहन राशि ने बताया कि भाई का एक साल से युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
आरोप है कि महिला मित्र अपने दो साथियों के साथ दोबारा फ्लैट पर आई और तीनों ने पहले वतन के साथ पार्टी की, फिर उसकी हत्या कर शव को फंदे पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। राशि के अनुसार, वतन का शव केवल अंडरवियर में था और उसे गले, छाती आदि पर चोट व दबाव के निशान दिखाई दिए थे।
यह भी पढ़ें- माता-पिता की डांट से नाराज दो किशोरों ने छोड़ा घर, तलाश में जुटी गाजियाबाद पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज
परिजनों ने बताया कि बुधवार सुबह ही वतन ने नए मकान के निर्माण पूजन में माता-पिता के साथ हिस्सा लिया था और वह बेहद खुश था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की सही वजह का पता चलेगा। पुलिस उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही है। घटना का शीघ्र पर्दाफाश किया जाएगा। - उपासना पांडेय, एसीपी नंदग्राम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।