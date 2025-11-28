Ghaziabad News: पार्टी के बाद फंदे पर लटका मिला MCA के छात्र का शव, पूछताछ में सामने आया गर्लफ्रेंड कनेक्शन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के नंदग्राम में बुधवार शाम एमसीए का छात्र 22 वर्षीय वतन राणा का शव अर्द्धनग्न अवस्था में फंदे से लटका हुआ मिला। घटना के वक्त उसके परिजन गुलावठी गए हुए थे, जबकि बहन अपनी ड्यूटी पर थी।

परिजनों का आरोप है कि वतन के पास उनकी अनुपस्थिति में आई महिला मित्र और दो युवकों ने उसकी हत्या की है। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट से मौत की सही वजह का पता चलेगा।

मूल रूप से बुलंदशहर के गुलावठी निवासी राकेश राणा अपने परिवार के साथ नंदग्राम के ई-ब्लॉक स्थित जीडीए फ्लैट में रहते हैं। वतन उनका इकलौता बेटा था और काइट कॉलेज में एमसीए का छात्र था। राकेश राणा बीमार होने के कारण नौकरी छोड़ चुके हैं, जबकि उनकी बेटी राशि नोएडा की एक कंपनी में एचआर विभाग में नौकरी करती है। राशि ने बताया कि शाम करीब छह बजे उन्हें सूचना मिली कि वतन का शव घर में फंदे पर लटका हुआ है।

पुलिस के मुताबिक, मौके का निरीक्षण करने पर संकेत मिले कि फ्लैट में दिन में पार्टी हुई थी, जिसमें एक युवती और उसके दो दोस्त शामिल थे। पड़ोसियों ने भी तीनों को आते-जाते देखा था। वतन की बहन राशि ने बताया कि भाई का एक साल से युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था।