माता-पिता की डांट से नाराज दो किशोरों ने छोड़ा घर, तलाश में जुटी गाजियाबाद पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज
गाजियाबाद में दो किशोर अपने माता-पिता की डांट से नाराज होकर घर से भाग गए। गाजियाबाद पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और पुलिस से उन्हें जल्द ढूंढने की अपील कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के रहने वाले दो किशोर परिजनों की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। दोनों के बीच स्कूल में झगड़ा हुआ था, इसको लेकर परिजनों ने दोनों को डांट लगा दी थी।
वहीं, परिजनों के काफी तलाशने के बाद जब दोनों का सुराग नहीं लगा तो थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है।
शालीमार गार्डन की रहने वाली एक महिला ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि उनका बेटा 10वीं का छात्र है। बेटे और उसके दोस्त की स्कूल में लड़ाई हुई थी। घर पहुंचने पर उन्होंने बेटे को डांटा तो उसने दोस्त की गलती बताई।
इसके बाद वह बेटे को लेकर दोस्त के घर गई और उसके पिता से शिकायत की। दूसरे बच्चे के पिता ने भी अपने बेटे की डांट लगा दी। इस दौरान दोनों किशोर बाहर खड़े थे। जब वह बाहर निकलकर आई तो दोनों गायब थे। दोनों की काफी तलाश की लेकिन उनका पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई।
एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि दोनों छात्रों की तलाश की जा रही है। उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया है। टीमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं।
