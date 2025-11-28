माता-पिता की डांट से नाराज दो किशोरों ने छोड़ा घर, तलाश में जुटी गाजियाबाद पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के रहने वाले दो किशोर परिजनों की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। दोनों के बीच स्कूल में झगड़ा हुआ था, इसको लेकर परिजनों ने दोनों को डांट लगा दी थी।

वहीं, परिजनों के काफी तलाशने के बाद जब दोनों का सुराग नहीं लगा तो थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। शालीमार गार्डन की रहने वाली एक महिला ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि उनका बेटा 10वीं का छात्र है। बेटे और उसके दोस्त की स्कूल में लड़ाई हुई थी। घर पहुंचने पर उन्होंने बेटे को डांटा तो उसने दोस्त की गलती बताई।