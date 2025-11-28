गाजियाबाद: कविनगर में बुजुर्ग दंपति पर जानलेवा हमला, लूटपाट की आशंका

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर के पॉश कविनगर इलाके में गुरुवार दोपहर बैंक कर्मचारी बनकर आए एक बदमाश ने घर में घुसकर 72 साल के नरेंद्र शर्मा और उनकी 70 साल की पत्नी मधु शर्मा पर पेपर कटर से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। आरोपी ने सबसे पहले बुजुर्ग नरेंद्र शर्मा पर हमला किया। पति को बचाने आई महिला पर भी हमला किया। आरोप है कि उसने महिला के कान के कुंडल भी छीन लिए और कान काट दिया।

इसके बाद बदमाश घर के बाहर बाइक पर बैठे अपने साथी के साथ भाग गया। हालांकि, पुलिस लूटपाट से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि शुरुआती बयानों में दंपती ने सिर्फ हमला होने की बात कही है। कविनगर एफई ब्लॉक निवासी नरेंद्र शर्मा डीटीसी से रिटायर्ड हैं। उनका बेटा पीयूष शर्मा दुबई में रहता है, जबकि बेटी की शादी मुरादनगर निवासी नितिन शर्मा से हुई है। नितिन शर्मा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मुरादनगर कोषाध्यक्ष हैं।

गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे घरेलू सहायिका के जाने के बाद बुज़ुर्ग दंपत्ति घर में अकेले थे। इसी बीच, करीब 25 साल का एक आदमी घर में घुसा और खुद को बैंक का प्रतिनिधि बताकर उनसे बातें करने लगा। जब दंपत्ति ने अपने मोबाइल फ़ोन और बैंक के कागज़ात देने से मना कर दिया, तो उस आदमी ने नरेंद्र शर्मा से पानी मांगा।

इसी बहाने वह बुज़ुर्ग का पीछा करते हुए किचन में गया और अचानक उन्हें एक कमरे में धकेल दिया। जब उन्होंने विरोध किया, तो उस आदमी ने चाकू निकाला और नरेंद्र शर्मा पर कई वार किए। शोर सुनकर मधु शर्मा घर से बाहर निकलीं और उससे भिड़ गईं, तो उन्होंने अपने पति को खून से लथपथ पाया। हमलावर ने मधु शर्मा के चेहरे, सीने और हाथ पर कई बार चाकू मारा, जिससे वे दोनों बेहोश हो गए।

बुज़ुर्ग के दामाद नितिन शर्मा के मुताबिक, पड़ोसी ने नीचे आने के लिए आवाज़ लगाई, जिसके बाद उस आदमी ने जल्दी से महिला के सोने के झुमके छीन लिए और दरवाज़ा बाहर से बंद करके भाग गया। आरोपी घर के बाहर बाइक पर अपने साथी के साथ भाग गया। पड़ोसियों ने दोनों घायलों को कविनगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर ACP कविनगर सूर्यबली मौर्य पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी जांच की।

घायल दंपत्ति के बयान रिकॉर्ड किए गए और वीडियो बनाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना से पहले सुबह करीब 11 बजे से हेलमेट पहने एक आदमी उनके घर के बाहर पार्क में बैठा था। करीब तीन घंटे तक रेकी करने के बाद वह घरेलू सहायिका के जाने का इंतजार कर रहा था। पुलिस को घर के बाहर पार्क के पास से एक हेलमेट भी मिला।

घटना पर व्यापार मंडल ने जताया गुस्सा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष प्रीतम लाल ने घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस को जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि पार्क में दिनभर अनजान लोगों की मौजूदगी बढ़ गई है और पुलिस पेट्रोलिंग बहुत खराब है। उन्होंने मांग की कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इलाके में रेगुलर चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए।