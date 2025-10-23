गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में तैयार होगा गेस्ट हाउस, खिलाड़ियों को मिलेंगी खास सुविधाएं

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में महामाया स्टेडियम में स्वीमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, एथलेटिक्स ट्रैक, हॉकी और फुटबाल मैदान के साथ ही स्टेडियम परिसर का कायाकल्प किया जा रहा है। खेल विभाग कार्यालय के ऊपर गेस्ट बनाने की तैयारी है। क्रीड़ाधिकारी अभिषेक धनुक ने बताया कि स्टेडियम का कायाकल्प किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्टेडियम परिसर में खिलाड़ियों के लिए खेल संसाधन और सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। ताकि जिले के खिलाड़ियों को दिल्ली, मेरठ या निजी खेल अकादमी में न जाना पड़े। इसके साथ ही स्टेडियम परिसर में खेल विभाग कार्यालय के ऊपर गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी है। यहां बाहर से आने वाले खेल अधिकारी ठहर सकेंगे।

बताया गया कि अभी स्टेडियम परिसर में क्रीड़ाधिकारी आवास के अलावा किसी गेस्ट के रात में ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। विभागीय अधिकारी या खेल आफिशियल को बाहर ठहराना पड़ता है। उन्होंने बताया कि गेस्ट हाउस जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा।