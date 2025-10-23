Language
    गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में तैयार होगा गेस्ट हाउस, खिलाड़ियों को मिलेंगी खास सुविधाएं

    By Shahnawaz Ali Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:49 PM (IST)

    गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसमें खेल विभाग कार्यालय के ऊपर गेस्ट हाउस का निर्माण शामिल है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है ताकि उन्हें बाहर न जाना पड़े। डीपीएसजी मेरठ रोड के खिलाड़ियों ने स्कूल नेशनल चेस चैंपियनशिप में जीत हासिल की है, जिसमें विवान वरुण को विशेष पुरस्कार मिला।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में महामाया स्टेडियम में स्वीमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, एथलेटिक्स ट्रैक, हॉकी और फुटबाल मैदान के साथ ही स्टेडियम परिसर का कायाकल्प किया जा रहा है। खेल विभाग कार्यालय के ऊपर गेस्ट बनाने की तैयारी है। क्रीड़ाधिकारी अभिषेक धनुक ने बताया कि स्टेडियम का कायाकल्प किया जा रहा है।

    स्टेडियम परिसर में खिलाड़ियों के लिए खेल संसाधन और सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। ताकि जिले के खिलाड़ियों को दिल्ली, मेरठ या निजी खेल अकादमी में न जाना पड़े। इसके साथ ही स्टेडियम परिसर में खेल विभाग कार्यालय के ऊपर गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी है। यहां बाहर से आने वाले खेल अधिकारी ठहर सकेंगे।

    बताया गया कि अभी स्टेडियम परिसर में क्रीड़ाधिकारी आवास के अलावा किसी गेस्ट के रात में ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। विभागीय अधिकारी या खेल आफिशियल को बाहर ठहराना पड़ता है। उन्होंने बताया कि गेस्ट हाउस जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा।

    डीपीएसजी बना स्कूल नेशनल चेस चैंपियन

    डीपीएसजी मेरठ रोड के खिलाड़ियों ने शिमला में आयोजित तृतीय स्कूल नेशनल चेस चैंपियनशिप में जीत दर्ज करते हुए चैंपियनशिप अपने नाम की। इस प्रतियोगिता में देश भर के 41 स्कूलों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।

    अंडर-12 आयु वर्ग में कांस्य पदक जीता। विवान वरुण, वेदिका सप्रा, समर्थ मित्तल, अद्विक मित्तल की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विवान वरुण को टूर्नामेंट में बोर्ड प्राइज से भी सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने अपने वर्ग में सर्वाधिक मैच जीते हों।