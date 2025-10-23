मुख्य सचिव और DM-कमिश्नर को भेजा नोटिस, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर एक्शन में ये विभाग

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने में अधिकारी नाकाम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने प्रदूषण को कम करने के लिए शुरूआत में कौशांबी में कुछ काम किया था लेकिन ध्यान नहीं देने पर वह काम पटरी से उतर गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने की शिकायत पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर गाजियाबाद के डीएम और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। अब प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने और कार्यवाही की रिपोर्ट मंत्रालय को भेजनी होगी।



मंत्रालय के अतिरिक्त निदेशक और विज्ञानी डा. अमित लव द्वारा जारी नोटिस में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव गोयल द्वारा 24 सितंबर 2025 को कोर्ट की अवमानना नोटिस मंत्रालय को भेजा था। यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के संबंध में है जो कोर्ट ने 15 नवंबर 2022 को दिया था।

कोर्ट ने आदेश दिया था कि संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि गाजियाबाद में हरित क्षेत्रों का उचित रखरखाव किया जाए। यातायात प्रबंधन योजना को लागू किया जाए। प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि यातायात प्रबंधन योजना का पालन और निगरानी लगातार होती रहे। इन निर्देशों में से किसी का भी पालन अब तक नहीं किया गया है। जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है।

यातायात प्रबंधन प्लान की स्थिति खराब कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यातायात प्रबंधन पर 50 प्रतिशत काम किया था लेकिन समय के साथ उसका ध्यान नहीं रखा गया। ऐसे में यह प्लान पटरी से उतर गया। डा. बर्मन रोड पर जो हाइट बैरियर लगाए गए थे वह टूट गए। ऐसे में इस रोड पर भारी वाहन दौड़ रहे हैं। प्रबंधन प्लान के नियम टूटते चले गए। जिन बसों का संचालन सौर ऊर्जा मार्ग से शुरू हुआ था अब वह पूर्व की तरह डा. बर्मन रोड से ही दौड़ रही हैं। हरित क्षेत्र के रखरखाव पर भी ध्यान नहीं दिया गया। ग्रीन बेल्ट सूख गई हैं।