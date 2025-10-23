गाजियाबाद में 45 करोड़ की लागत से तैयार होगा आधुनिक पार्क, क्या है मास्टर प्लान?

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम में करीब साढ़े छह एकड़ क्षेत्रफल में विकसित भारत 2047 थीम पर आधारित आधुनिक पार्क विकसित किया जाएगा। जीडीए ने इसके लिए रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) जारी करते हुए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। पार्क करीब 45 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा।

प्राधिकरण की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य विकसित भारत की परिकल्प को थीम पार्क में साकार रूप देना है। बोली प्रक्रिया के दौरान चयनित कंपनी को 15 वर्षों तक थीम पार्क का रखरखाव भी करना होगा। जीडीए में थीम पार्क तैयार करने की इच्छुक एजेंसी 14 नवंबर तक आवेदन दाखिल कर सकेंगी।