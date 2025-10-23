गाजियाबाद में 45 करोड़ की लागत से तैयार होगा आधुनिक पार्क, क्या है मास्टर प्लान?
गाजियाबाद में 45 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक पार्क बनकर तैयार किया जाएगा। इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए झूले, व्यायाम के लिए ओपन जिम और टहलने के लिए ट्रैक बनाए जाएंगे। पार्क में एक सुंदर तालाब और कई पेड़-पौधे भी लगाए जाएंगे। यह पार्क पर्यावरण के अनुकूल है और शहर के लोगों को प्रकृति से जुड़ने का अवसर देगा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम में करीब साढ़े छह एकड़ क्षेत्रफल में विकसित भारत 2047 थीम पर आधारित आधुनिक पार्क विकसित किया जाएगा। जीडीए ने इसके लिए रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) जारी करते हुए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। पार्क करीब 45 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा।
प्राधिकरण की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य विकसित भारत की परिकल्प को थीम पार्क में साकार रूप देना है। बोली प्रक्रिया के दौरान चयनित कंपनी को 15 वर्षों तक थीम पार्क का रखरखाव भी करना होगा। जीडीए में थीम पार्क तैयार करने की इच्छुक एजेंसी 14 नवंबर तक आवेदन दाखिल कर सकेंगी।
आवेदन करने वाली एजेंसियां 15 नवंबर को आयोजित होने वाली बोली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी। पार्क के बनने से एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और स्थानीय व बाहर से परिवार के साथ आने वाले लोगों को मनोरंजन व स्वास्थ्य के साथ ज्ञान भी मिलेगा। यहां आकर बच्चे खेल-खेल में भारत की विकास यात्रा को आसानी से जान सकेंगे।
यह भी पढ़ें- दीवाली के बाद गाजियाबाद में प्रदूषण का कहर, AQI हुआ खतरनाक
इस पार्क के जरिए विकसित भारत की परिकल्पना को धरातल पर साकार किया जाएगा। यह पार्क एनसीआर का अनूठा आकर्षण बनेगा और प्रदूषण की समस्या कम करने में भी सहायक होगा। - अतुल वत्स, वीसी, जीडीए
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।