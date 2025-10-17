Language
    महागुनपुरम सोसायटी के पानी की होगी जांच, 100 अधिक लोगों के बीमार पड़ने पर पहुंची डॉक्टरों की टीम

    By Madan Panchal Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:56 PM (IST)

    गाजियाबाद के महागुनपुरम सोसायटी में दूषित पानी पीने से बीमार हुए लोगों का स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे दिन भी इलाज किया। 14 मरीजों को दवाएं दी गईं और पानी के नमूनों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। लोगों को पानी उबालकर पीने और जल जनित रोगों से बचने की सलाह दी गई है।

    Hero Image

    महागुनपुरम सोसायटी के पानी की होगी जांच, 100 अधिक लोगों के बीमार पड़ने पर पहुंची डॉक्टरों की टीम।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनएच-9 स्थित महागुनपुरम सोसायटी में दूसरे दिन शुुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दूषित पानी पीने से बीमार हुए 14 लोगों को जांच के बाद दवाएं दीं। बता दें कि बृहस्पतिवार को इस सोसायटी में सैकड़ों लोग बीमार हो गए थे।

    चार-पांच लोगों को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इनमें अधिकांश बच्चों,महिलाओं एवं पुरूषों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोसायटी में पहुंचकर पानी के सात नमूने लिये और जांच को भेज दिये गये।

    पानी के नमूनों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि जांच रिपोर्ट शनिवार को आएगी। पहले दिन शिविर लगाकर विभाग ने 54 बीमार लोगों को दवाएं वितरित की थीं।

    इसी क्रम में शुक्रवार को पुनः स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल मैडिकल टीम ने सोसायटी के क्लब हाउस में मैडिकल कैम्प लगाया। कैम्प में 14 मरीज पेट दर्द, उल्टी, बुखार, डायरिया एवं अन्य रोगों से सम्बन्धित लोगों का इलाज किया गया। सम्बन्धित मरीजों को दवाईंयों का वितरण किया गया एवं पेयजल सम्बन्धित स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की गयी।

    स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई कार्रवाई

    • सोसायटी के विभिन्न स्थानों से पानी के सात नमूने लेकर जांच को भेज दिये गये है।
    • सभी मरीजों को ओआरएस एवं क्लोरीन की टैबलेट दी गयी।
    • लोगों को सुरक्षित पेयजल के लिये पीने के पानी को उबाल कर ठंडा करके पीने को जागरूक किया गया।
    • उक्त क्षेत्र में जनमानस को विभिन्न जल जनित रोगों से बचाव हेतु स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की गयी।

