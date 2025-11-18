मधुबन बापूधाम में किसानों को 647 भूखंडों के आवंटन का रास्ता साफ, जीडीए ने घोषित की ड्राॅ तिथि

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जीडीए ने मधुबन बापूधाम योजना में बड़े पैमाने पर विकास कार्य प्रारंभ करने की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल के निर्देश पर सचिव राजेश कुमार सिंह व अभियंत्रण अनुभाग के अधिकारियों ने योजना क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर विकास कार्यों की रूपरेखा तय की। योजना में करीब 100 करोड़ के विकास कार्य कराए जाएंगे।

जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मधुबन बापूधाम योजना में करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण, ड्रेनेज व्यवस्था, मूलभूत और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े कार्य जल्द ही आरंभ होंगे।

योजना के तहत 800 एकड़ भूमि पर विकास कार्य प्रस्तावित हैं। इसी के साथ किसानों को कुल 647 भूखंडों के आवंटन का रास्ता भी साफ हो गया है। भूखंड आवंटन के लिए ड्राॅ तिथि घोषित कर दी गई है।

आगामी 27 नवंबर को 40, 60, 90 और 150 वर्ग मीटर श्रेणी के भूखंडों का और 28 नवंबर को 200 वर्ग मीटर से दो हजार वर्ग मीटर तक के बड़े भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मधुबन बापूधाम योजना में विकास कार्यों के आरंभ होने से आवंटियों को बेहतर सुविधाओं के साथ किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है।