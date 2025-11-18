Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मधुबन बापूधाम में किसानों को 647 भूखंडों के आवंटन का रास्ता साफ, जीडीए ने घोषित की ड्राॅ तिथि

    By Shahnawaz Ali Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:39 PM (IST)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) मधुबन बापूधाम योजना में 100 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू करने जा रहा है, जिसमें सड़क निर्माण और जल निकासी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। 800 एकड़ भूमि पर विकास होगा। किसानों को 647 भूखंडों के आवंटन के लिए 27 और 28 नवंबर को लॉटरी होगी। इस योजना से आवंटियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद।  जीडीए ने मधुबन बापूधाम योजना में बड़े पैमाने पर विकास कार्य प्रारंभ करने की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल के निर्देश पर सचिव राजेश कुमार सिंह व अभियंत्रण अनुभाग के अधिकारियों ने योजना क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर विकास कार्यों की रूपरेखा तय की। योजना में करीब 100 करोड़ के विकास कार्य कराए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मधुबन बापूधाम योजना में करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण, ड्रेनेज व्यवस्था, मूलभूत और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े कार्य जल्द ही आरंभ होंगे।

    योजना के तहत 800 एकड़ भूमि पर विकास कार्य प्रस्तावित हैं। इसी के साथ किसानों को कुल 647 भूखंडों के आवंटन का रास्ता भी साफ हो गया है। भूखंड आवंटन के लिए ड्राॅ तिथि घोषित कर दी गई है।

    आगामी 27 नवंबर को 40, 60, 90 और 150 वर्ग मीटर श्रेणी के भूखंडों का और 28 नवंबर को 200 वर्ग मीटर से दो हजार वर्ग मीटर तक के बड़े भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मधुबन बापूधाम योजना में विकास कार्यों के आरंभ होने से आवंटियों को बेहतर सुविधाओं के साथ किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है।

    यह भी पढ़ें- विकास कार्यों में 43वें और राजस्व कार्यों में 37वें स्थान पर गाजियाबाद, SIR का काम भी समय पर पूरा करने के निर्देश 