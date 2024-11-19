Language
    गाजियाबाद के लोनी में लोनी में जन्मदिन पार्टी में गाना बजाने को लेकर विवाद, दो युवकों को चाकू मारा

    By Manoj Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:30 AM (IST)

    लोनी के कासिम विहार कॉलोनी में जन्मदिन पार्टी के दौरान गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी इमरान उर्फ रोमियो और उसके साथियों ने नाजिम व मुजाहिद पर ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की कासिम विहार कॉलोनी में जन्मदिन की पार्टी में गाने बजाने को लेकर पड़ोसी ने साथियों के साथ मिलकर युवक के घर में घुसकर मारपीट कर दी। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपित ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    कासिम विहार कालोनी निवासी नौरेज के पुत्र नाजिम का रविवार को जन्मदिन था। नौरेज ने बताया कि शाम के समय जन्मदिन की पार्टी के दौरान डीजे पर गाने चल रहे थे।

    इस दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक इमरान उर्फ रोमियो अपने कुछ साथियों के साथ घर आया और गाना बजाने को लेकर गाली गलौज करनी शुरू कर दी। नाजिम के विरोध करने पर आरोपितों ने अपने साथियों संग मिल नाजिम व उसके साथी मुजाहिद के साथ मारपीट की।

    आरोप है कि इस दौरान इमरान ने नाजिम व उसके साथी के पेट पर चाकू से वार कर दिया और मौके से फरार हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पीड़ित के पिता की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है।