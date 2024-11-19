गाजियाबाद के लोनी में लोनी में जन्मदिन पार्टी में गाना बजाने को लेकर विवाद, दो युवकों को चाकू मारा

संवाद सहयोगी, लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की कासिम विहार कॉलोनी में जन्मदिन की पार्टी में गाने बजाने को लेकर पड़ोसी ने साथियों के साथ मिलकर युवक के घर में घुसकर मारपीट कर दी। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपित ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

कासिम विहार कालोनी निवासी नौरेज के पुत्र नाजिम का रविवार को जन्मदिन था। नौरेज ने बताया कि शाम के समय जन्मदिन की पार्टी के दौरान डीजे पर गाने चल रहे थे। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक इमरान उर्फ रोमियो अपने कुछ साथियों के साथ घर आया और गाना बजाने को लेकर गाली गलौज करनी शुरू कर दी। नाजिम के विरोध करने पर आरोपितों ने अपने साथियों संग मिल नाजिम व उसके साथी मुजाहिद के साथ मारपीट की।