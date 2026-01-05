लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दो करोड़ के विकास कार्यों का किया उद्घाटन, जलभराव से मिलेगी राहत

संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सोमवार को बागराणप व खुशहाल पार्क कॉलोनी में दो करोड़ रुपये की लागत से कराए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्र में विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

विकास कार्य होने के बाद लोगों को जर्जर मार्ग व टूटी नालियों के चलते होने वाले जलभराव से मुक्ति मिलेगी। जल्द ही दिल्ली सहारनपुर रोड का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। वहीं बेहटा हाजीपुर नहर पर मार्ग का निर्माण जारी है। इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्या सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिये।