गाजियाबाद में दीवाली की रात दो युवकों की हत्याएं, 24 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ
लोनी बॉर्डर और अंकुर विहार में दीवाली की रात दो युवकों की हत्या के मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। दोनों थानों की पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और कुछ संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।
संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। दीवाली की रात अंकुर विहार व लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में अलग-अलग दो युवकों की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस 48 घंटे बाद भी आरोपितों का सुराग नहीं लगा सकी है। दोनों मामलों में अभी पुलिस के हाथ खाली हैं।
बताया गया कि दोनों थानों की पुलिस की तीन-तीन टीमें आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपितों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
अंकुर विहार थाना क्षेत्र की नसबंदी कालोनी में शादी की डेकोरेशन करने वाले 19 वर्षीय इरशाद उर्फ मोनू पुत्र शाहिद की गोली लगने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उसके भाई आदिल ने बताया कि गली में रहने वाले तेजवीर उर्फ गोलू ने घर पर दावत दी थी। दावत के बाद इरशाद गली में साथियों के साथ खड़ा था।
इस दौरान तेजवीर द्वारा की गई हर्ष फायरिंग में गोली इरशाद के पेट में जा लगी थी। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया था। पुलिस की माने तो टीम ने दो दर्जन से अधिक कैमरे चेक किए हैं। आरोपित की आखिरी लोकेशन दिल्ली आ रही है।
वहीं, दूसरी ओर लोनी बार्डर थाना क्षेत्र की माही वाटिका कालोनी में घर से सौ मीटर दूर अज्ञात ने 22 वर्षीय आशु उर्फ राज की पेट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
मृतक के स्वजन जिस पर आरोप लगा रहे हैं, वह घटना के समय जौनपुर में था। सूत्रों की माने तो इधर पुलिस को मिले पर्स से जो आइडी मिली है, उस आइडी धारक ने पुलिस को बताया कि यह पर्स तीन नकाबपोश बदमाश उससे लूट कर ले गए थे। पर्स में रखे ढाई हजार रुपये गायब हैं। इसलिए पुलिस लूट वाले बिंदु पर भी काम कर रही है।
एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि पुलिस की तीन तीन टीम आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। पुलिस घटनास्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।
