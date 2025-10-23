गाजियाबाद में दीवाली की रात दो युवकों की हत्याएं, 24 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ

संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। दीवाली की रात अंकुर विहार व लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में अलग-अलग दो युवकों की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस 48 घंटे बाद भी आरोपितों का सुराग नहीं लगा सकी है। दोनों मामलों में अभी पुलिस के हाथ खाली हैं।

बताया गया कि दोनों थानों की पुलिस की तीन-तीन टीमें आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपितों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। अंकुर विहार थाना क्षेत्र की नसबंदी कालोनी में शादी की डेकोरेशन करने वाले 19 वर्षीय इरशाद उर्फ मोनू पुत्र शाहिद की गोली लगने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उसके भाई आदिल ने बताया कि गली में रहने वाले तेजवीर उर्फ गोलू ने घर पर दावत दी थी। दावत के बाद इरशाद गली में साथियों के साथ खड़ा था।

इस दौरान तेजवीर द्वारा की गई हर्ष फायरिंग में गोली इरशाद के पेट में जा लगी थी। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया था। पुलिस की माने तो टीम ने दो दर्जन से अधिक कैमरे चेक किए हैं। आरोपित की आखिरी लोकेशन दिल्ली आ रही है।