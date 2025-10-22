Language
    मोदीनगर: धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, मूर्ति रखकर भागे शरारती तत्व, पुलिस जांच में जुटी

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:30 PM (IST)

    मोदीनगर में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। कुछ अज्ञात लोगों ने एक मूर्ति रखकर भाग गए, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्पर है।

    जांच में जुटी पुलिस।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। भोजपुर थाना क्षेत्र के फजलगढ़ गांव में शरारती तत्वों ने मंगलवार रात को धार्मिक स्थल में भगवान की मूर्ति रखकर धर्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। सूचना पर पुलिस हरकत में आ गई। आनन-फानन में मूर्ति को वहां से हटाया गया। गांव में फिलहाल शांति है। एहतियातन पुलिस को गांव में तैनात किया गया है। पुलिस आरोपितों को ट्रेस करने में जुटी है।

    धार्मिक स्थल में रखी मूर्ति के फोटो व वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। अज्ञात में केस दर्ज किया गया है। फजलगढ़ गांव में एक पुराना धार्मिक स्थल हैं। यहां मंगलवार रात को कुछ आरोपित आए और वहां पर भगवान की मूर्ति काे रख दिया। धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ करने का भी आरोप है।

    पुलिस ने समय रहते पाया काबू

    सूचना पुलिस को मिली तो अधिकारी एक्शन में आ गए। रात में ही मूर्ति को वहां से हटा दिया गया। पुलिस ने समय रहते घटना पर काबू पाया। अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी शरारती तत्व ने माहौल बिगाड़ने के मकसद से ऐसा किया। पुलिस ने आसपास में पता किया। गांव के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन अभी तक आरोपित ट्रेस नहीं हुए।

    भोजपुर थाने में तैनात दारोगा शिवम पांडेय की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि आरोपितों की पहचान करने की कोशिश में पुलिस जुटी है। जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि, किसी भी सूरत में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।