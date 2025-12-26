गाजियाबाद: प्रॉपर्टी डीलरों की साठगांठ से पड़ोसी के मकान पर लिया लोन, सच जान पीड़ित के उड़े होश

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के पप्पू कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति के मकान के फर्जी दस्तावेज तैयार कर पड़ोसी दंपती ने दो प्रॉपर्टी डीलरों से साठगांठ कर लोन ले लिया।

बैंक से जानकारी होने के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पीड़ित ने पड़ोसी दंपती समेत चार आरोपितों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पप्पू कॉलोनी निवासी जगदीश प्रसाद का कहना है दिल्ली के एक होटल से सेवानिवृत हुए हैं और अपने मकान में 30 साल से परिवार के साथ निवास कर रहे हैं। उनका कहना है कि मकान के सभी दस्तावेज उनके नाम हैं।