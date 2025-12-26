गाजियाबाद: प्रॉपर्टी डीलरों की साठगांठ से पड़ोसी के मकान पर लिया लोन, सच जान पीड़ित के उड़े होश
गाजियाबाद में प्रॉपर्टी डीलरों की मिलीभगत से एक पड़ोसी के मकान पर लोन लेने का मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी में, डीलरों ने मिलकर एक व्यक्ति को दूसरे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के पप्पू कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति के मकान के फर्जी दस्तावेज तैयार कर पड़ोसी दंपती ने दो प्रॉपर्टी डीलरों से साठगांठ कर लोन ले लिया।
बैंक से जानकारी होने के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पीड़ित ने पड़ोसी दंपती समेत चार आरोपितों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पप्पू कॉलोनी निवासी जगदीश प्रसाद का कहना है दिल्ली के एक होटल से सेवानिवृत हुए हैं और अपने मकान में 30 साल से परिवार के साथ निवास कर रहे हैं। उनका कहना है कि मकान के सभी दस्तावेज उनके नाम हैं।
पड़ोस में रहने वाले योगेश विजय व उसकी पत्नी शिल्पा गुप्ता ने फर्जीवाड़ा कर उनके मकान पर 21.91 लाख रुपये का लोन बैंक से ले लिया। बैंक से उन्हें लोन की जानकारी हुई तो वह आरोपितों के पास विरोध करने के लिए पहुंचे।
यहां आरोपितों ने उन्हें बताया कि उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर नितिन अग्रवाल व तरुण अग्रवाल ने उन्हें लोन दिलाया है। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत जिलाधिकारी व पुलिस से की। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
