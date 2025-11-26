Language
    Ghaziabad News: बहन के बारे में अफवाह फैलाने पर कुणाल को मारी थी गोली, अब पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

    By Ashutosh Gupta Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:59 PM (IST)

    गाजियाबाद के लोनी में, एक भाई ने अपनी बहन के बारे में अफवाह फैलाने के कारण कुनाल को गोली मार दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है, और उसके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। पूछताछ में, राहुल ने बताया कि कुनाल उसकी बहन के बारे में गलत अफवाहें फैला रहा था, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।  

    संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की विकास कुंज कॉलोनी में बहन के लिए अफवाह फैलाने से नाराज भाई ने साथियों संग मिल कुनाल को गोली मार दी थी।

    पुलिस ने मंगलवार सुबह मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल और बाइक बरामद की है। पुलिस ने मामले में दो दिन पूर्व एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया था।

    लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की विकास कुंज कॉलोनी में रविवार शाम दो युवकों ने पड़ोस में रहने वाले कुनाल को घर से मोबाइल की दुकान पर बुलाकर मारपीट की थी। मारपीट करने के बाद राहुल को गोली मार दी थी। गोली कुनाल के पेट में लगी थी। घटना को अंजाम देने के बाद वह साथी समेत फरार हो गया था।

    इस मामले में घायल के पिता सुनील की शिकायत पर विपिन, राहुल, अमन व अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि पुलिस ने दो दिन पूर्व मामले में विपिन को गिरफ्तार किया था। पुलिस फरार मुख्य आरोपी व उसके साथियों की तलाश में जुटी थी।

    पुलिस ने मंगलवार सुबह मुख्य आरोपी राहुल को बेहटा नहर के पास से गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक व पिस्टल बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुनाल अक्सर बहन के आचरण को लेकर गलत अफवाह फैलाता था। कई बार मना करने पर भी नहीं मान रहा था। जिसके चलते उसे सबक सिखाने के लिए साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने के बाद गोली मार दी थी।

     