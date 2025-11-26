Ghaziabad News: बहन के बारे में अफवाह फैलाने पर कुणाल को मारी थी गोली, अब पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की विकास कुंज कॉलोनी में बहन के लिए अफवाह फैलाने से नाराज भाई ने साथियों संग मिल कुनाल को गोली मार दी थी। पुलिस ने मंगलवार सुबह मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल और बाइक बरामद की है। पुलिस ने मामले में दो दिन पूर्व एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की विकास कुंज कॉलोनी में रविवार शाम दो युवकों ने पड़ोस में रहने वाले कुनाल को घर से मोबाइल की दुकान पर बुलाकर मारपीट की थी। मारपीट करने के बाद राहुल को गोली मार दी थी। गोली कुनाल के पेट में लगी थी। घटना को अंजाम देने के बाद वह साथी समेत फरार हो गया था।

