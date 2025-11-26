गाजियाबाद में महंगी दवाओं के बड़े रैकेट का पर्दाफाश, पूरे नेटवर्क से हटेगा पर्दा; पुलिस ने तेज की जांच

विनीत कुमार, गाजियाबाद। कैंसर की एक्सपायर दवाओं और सीजीएचएस सप्लाई की चोरी कर कालाबाजारी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के पर्दाफाश के बाद अब जांच सीजीएचएस स्टोर और दवा वितरण नेटवर्क की तरफ मुड़ गई है। पुलिस और औषधि विभाग को शक है कि इतनी महंगी दवाएं जिनमें कीट्रूडा, एन्हर्टू, जोलास्टा और नोवोटेक्स जैसे लाखों रुपये मूल्य के इंजेक्शन शामिल हैं सिर्फ बाहरी तस्करों के जरिए बाहर नहीं आ सकतीं। अस्पतालों की सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों और कुछ निजी दवा एजेंसियों की आंतरिक मिलीभगत के बिना इतना बड़ा खेल संभव नहीं है। ऐसे में पुलिस सीजीएचएस स्टोर से कैंसर की दवाएं बाहर बेचने वालों की तलाश में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने 23 नवंबर को विश्वास त्यागी, आकाश शर्मा और प्रिंस त्यागी को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपित विश्वास त्यागी डेढ़ साल से सीजीएचएस के तहत आने वाली कई महंगी दवाएं अस्पतालों या स्टोर से चोरी कराने के बाद अपनी फर्म से दूसरी फर्मों को बेच रहा था।

किसी अस्पताल प्रशासन ने कोई शिकायत दर्ज कराई और न ही आंतरिक ऑडिट विभाग ने इसकी कोई जांच शुरू की। इससे स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि या तो विभागीय लापरवाही थी या फिर किसी के कारण दवाएं चोरी हो रही थीं। जांच अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्ड में दर्ज और वास्तविक स्टाक के बीच बड़े अंतर मिलने की संभावना है।

जांच टीम को अस्पतालों के दवा स्टोर रूम का स्टाक रजिस्टर, सप्लाई लागबुक, और पिछले वर्ष के एक्सपायर दवाओं के रिकॉर्ड का मिलान करना है। विश्वास त्यागी द्वारा दिए गए कुछ नामों और फोन कॉल रिकॉर्ड से अब जांच एजेंसियां दिल्ली, गाजियाबाद और ओखला स्थित तीन निजी एजेंसियों की गतिविधियों को खंगाल रही हैं।