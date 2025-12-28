खोड़ा में पानी की बर्बादी जारी, टैंकरों से सड़कों पर बह रहा जल

हर दिन टैंकरों से पानी सड़कों पर बर्बाद होता है। कॉलोनी में जो टैंकर आते भी हैं, उनसे लोगों को पूरा पानी नहीं मिल पाता। इस बारे में कई बार शिकायतें की गई हैं।

- ओमकार नाथ यादव, स्थानीय निवासी।

हमें हर दिन पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। सिर्फ़ कुछ ही टैंकर आते हैं। उनसे पानी लेने के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। इसके बाद भी लोगों को पूरा पानी नहीं मिल पाता।

- अनिल तिवारी, स्थानीय निवासी।

टैंकरों से पानी लेने को लेकर लोगों के बीच कई बार झगड़े हुए हैं। मामला थाने तक भी पहुंचा है। चुने हुए प्रतिनिधियों को इस समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए।

- आशीष गुप्ता, स्थानीय निवासी।

पानी की समस्या कोई नई नहीं है। यहां के लोग करीब चार दशकों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। कई योजनाएं बनीं, लेकिन वे कागजों से आगे नहीं बढ़ पाईं। - बिशन सिंह नेगी, स्थानीय निवासी।



