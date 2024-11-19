Water Crisis: पानी के लिए तरस रहे खोड़ा के लोग, दिल्ली और नोएडा की ओर रहती हैं नजरें

जागरण संवाददाता, खोड़ा। पानी के लिए खोड़ा के लोगों की नजरें गाजियाबाद ही नहीं बल्कि दिल्ली और नोएडा की ओर भी रहती हैं। स्थानीय लोग चाहते हैं कि नए साल में उनकी सबसे बड़ी पेयजल की समस्या का निस्तारण किया जाए।

नोएडा से गंगाजल आपूर्ति को लेकर कई बार योजना भी बन चुकी है जबकि खोड़ा का कुछ इलाका दिल्ली से सटा होने के कारण लोग चाहते हैं जनप्रतिनिधि प्रयास करें तो यह राह भी आसान हो सकती है। साल 2026 में लोग पानी की समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं।

खोड़ा में करीब 12 लाख की आबादी है। गाजियाबाद के अलावा इसका कुछ हिस्सा दिल्ली और कुछ नोएडा से लगा हुआ है। खोड़ा से दिल्ली का मयूर विहार फेज-3 और न्यू कोंडली क्षेत्र जुड़ा हुआ है। जबकि इसका बड़ा हिस्सा इंदिरापुरम और इसके आगे का कुछ भाग नोएडा से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पानी न मिलने के पीछे बड़ी वजह इन जिलों से सहयोग न मिलना भी है।

खोड़ा को नगर पालिका का दर्जा दिया गया लेकिन सुविधाओं के नाम पर लोगों को कुछ नहीं मिला। नगर पालिका स्तर पर पानी के लिए कम ही प्रयास किए गए। इसका ही नतीजा है कि दो से तीन वार्ड पूरी तरह से सूख चुके हैं।

मतलब इन क्षेत्रों में भूजल है ही नहीं और कुछ इलाकों में भूजल 800 से 900 फीट नीचे तक पहुंच चुका है। जानकारों का मानना है कि क्षेत्र में तालाब विकसित किए जाएं तो भूजल स्तर में भी सुधार हो सकता है।