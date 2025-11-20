Ghaziabad News: नौकरी के नाम पर ठगी, महिला को लालच देकर ऐसे लगाया डेढ़ लाख का चूना

संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में दादरी गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले युवक ने ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की आजाद एन्क्लेव कॉलोनी में रहने वाली महिला पर नौकरी के नाम पर डेढ़ लाख की ठगी का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दादरी निवासी संजीव यादव ने बताया कि वह काफी समय से नौकरी की तलाश में घूम रहे थे। कुछ समय पूर्व ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की आजाद एन्क्लेव कालोनी में रहने वाली सहरुशवी बात हुई थी। उसने संविदा पर नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया। सहरुशवी ने नौकरी लगवाने की एवज मे 1.50 लाख रुपये मांगे।