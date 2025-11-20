Ghaziabad News: नौकरी के नाम पर ठगी, महिला को लालच देकर ऐसे लगाया डेढ़ लाख का चूना
गाजियाबाद के दादरी निवासी संजीव यादव ने ट्रोनिका सिटी की सहरुशवी नामक महिला पर नौकरी दिलाने के नाम पर 1.50 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। संजीव ने नौकरी के लालच में आकर महिला के खाते में पैसे जमा किए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी महिला ने नौकरी भी नहीं लगवाई और पैसे भी वापस नहीं किए।
संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में दादरी गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले युवक ने ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की आजाद एन्क्लेव कॉलोनी में रहने वाली महिला पर नौकरी के नाम पर डेढ़ लाख की ठगी का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है।
दादरी निवासी संजीव यादव ने बताया कि वह काफी समय से नौकरी की तलाश में घूम रहे थे। कुछ समय पूर्व ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की आजाद एन्क्लेव कालोनी में रहने वाली सहरुशवी बात हुई थी। उसने संविदा पर नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया। सहरुशवी ने नौकरी लगवाने की एवज मे 1.50 लाख रुपये मांगे।
नौकरी के लालच में आकर सहरुशवी के बैंक खाते में ऑनलाइन 1.30 लाख रुपये जमा करा दिए। 20 हजार रुपये नकद दे दिए। रकम देने के कुछ समय बाद नौकरी के बारे में पूछा तो आरोपी उन्हें टरकाती रही। आरोपी महिला ने काफी समय बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगवाई और न ही रुपये वापस किए।
एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शिकायत पर ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने सहरुशवी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
