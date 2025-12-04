Language
    मोदीनगर गिरधारी लाल हत्याकांड: मिर्ची पाउडर फेंका... फिर फरसे से चेहरे, गले और पेट पर वार कर निर्मम हत्या

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:43 PM (IST)

    गाजियाबाद के मोदीनगर में एक ज्वेलर, गिरधारी लाल वर्मा की एक सिरफिरे व्यक्ति ने फरसे से हमला करके हत्या कर दी। आरोपी ने लूट में विफल होने पर इस वारदात ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के मोदीनगर में आज यानी गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक सिरफिरे ने चाकू से ताबड़तोड़ वार करके ज्वेलर्स गिरधारी लाल की हत्या कर दी। वारदात का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 

    गोविंदपुरी मेन बाजार में गुरुवार सुबह लूट में विफल नकाबपोश बदमाश ने फरसे से वार कर ज्वेलर्स गिरधारीलाल सोनी (70) की हत्या कर दी। हत्या से पहले आरोपी ने उन पर मिर्ची पाउंडर फेंका।

    वहीं, पिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे बेटे ने विरोध किया तो आरोपी ने सिर में तमंचे की बट मारकर हवाई फायर किए। इसके बाद फरार होने की कोशिश की लेकिन, आसपास के लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और धुन दिया।

    घटनास्थल का फोटो। जागरण

    पूरी तैयारी से आया था हमलावर

    वारदात को अंजाम देने आया आरोपी तमंचा, कैंची, फरसा व मिर्ची पाउंडर से लैस था। दिनदहाड़े हुई वारदात के विरोध में व्यापारी बाजार बंद कर धरने पर बैठ गए। पुलिस के आला अधिकारियों ने माैके पर पहुंचकर छानबीन की।

    फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। दुकान से काउंटर पर फैले मिर्ची पाउंडर को साक्ष्य के रूप में एकत्र किया। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। वहीं, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है।

    सुबह करीब 9 बजे हुई वारदात

    गिरधारी लाल एंड संस ज्वेलर्स के नाम से उनकी मोदीनगर में तीन दुकानें हैं। एक दुकान मेन बाजार में घर के नीचे, दूसरी सारा रोड व तीसरी मोदीनगर बस स्टैंड के पास है। मेन बाजार वाली दुकान पर गुरुवार सुबह करीब नौ बजे गिरधारी लाल बैठे थे। छोटा बेटा रूपेंद्र घर पर था।

    घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। जागरण

    आरोपी ने दुकान में घुसते ही फेंका मिर्च पाउडर

    इस बीच नकाबपोश आरोपी दुकान पर आया और जेब से मिर्ची पाउडर निकालकर गिरधारी लाल के चेहरे पर फेंक दिया। गिरधारीलाल कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आरोपी ने फरसे से उनके चेहरे, गले व पेट पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

    शोर सुनकर बेटा रूपेंद्र नीचे आया और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। काफी देर तक उनके बीच खींचतान चली। इस पर आरोपी ने तमंचे की बट से उनके सिर पर वार किया और हवाई फायर करते हुए भागने लगा।

    इसके बाद पड़ोसियों ने आरोपी को दबोच लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस गिरधारीलाल व रूपेंद्र को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां गिरधारीलाल को मृत घोषित कर दिया। रूपेंद्र अब भी उपचाराधीन है। घटना के विरोध में व्यापारियों ने गोविंदपुरी का बाजार बंद कर दिया और दरी बिछाकर व्यापारी धरने पर बैठ गए।

    वहीं, हंगामे की स्थिति को देखते हुए भोजपुर, निवाड़ी व मुरादनगर थाने से पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी, डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से बात की। आरोपी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया।

    प्री-प्लान तरीके से की वारदात

    पूरी घटना को प्री-प्लान तरीके से अंजाम दिया गया। आरोपी को पता था कि इस समय गिरधारीलाल दुकान पर अकेले हैं। उसने दुकान से पहली गली में बाइक खड़ी की और पैदल आया। उसने मुंह पर मास्क, सिर पर कैप और कमर पर बैग रखा था। गिरधारीलाल की हत्या के बाद इसी बैग में जेवर व नकदी रखने की उसकी साजिश थी।

    अंदेशा जताया जा रहा है कि आरोपी के साथी भी दुकान से कुछ ही दूरी पर निगरानी कर रहे थे। चूंकि, दोपहर के मुकाबले सुबह के समय बाजार में भीड़ कम हाेती है, इसलिए घटना करने का समय सुबह चुना।

    मृतक के बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस प्रत्येक एंगल पर काम कर रही है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। जल्द घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

    - अमित सक्सेना, एसीपी मोदीनगर