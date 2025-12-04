Language
    गाजियाबाद के मोदीनगर में ज्वेलर्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, वारदात से इलाके में फैली सनसनी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:15 AM (IST)

    गाजियाबाद में मोदीनगर के गोविंदपुरी में ज्वेलर्स की दुकान के संचालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पड़ोसी युवक पर है, जिसने दुकान खोलते ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    वारदात के बाद ज्वेलर्स की दुकान के बाहर प्रदर्शन करते परिजन। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में मोदीनगर के गोविंदपुरी में ज्वेलर्स की दुकान के संचालक गिरधारी लाल (80) की चाकू से वार करके हत्या कर दी गई। पड़ोसी युवक पर ही हत्या का आरोप है।

    जानकारी के अनुसार, दुकान खोलते ही आरोपी पीछे से आया और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    गोविंदपुरी की मेन मार्केट में गिरधारीलाल एंड संस ज्वेलर्स नाम से दुकान है। सुबह दुकान खोलकर गिरधारीलाल गल्ले के पास बैठे थे। इसी दौरान आरोपी आया और दुकान में रखे चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। शोर सुनकर बेटा रूपेंद्र आया तो उसे भी घायल कर दिया।

    WhatsApp Image 2025-12-04 at 10.26.20

    ज्वेलर्स की दुकान के मालिक गिरधारीलाल का फाइल फोटो। जागरण

    वहीं, घटना के बाद गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने दुकान के बाहर बैठकर धरना शुरू कर दिया है। निवाड़ी भोजपुर व मुरादनगर के थानों से मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू व मिर्ची पाउडर बरामद किया है। 

    बताया गया कि आरोपी ने बचाव में तीन राउंड हवाई फायर भी किए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की सही वजह सामने आ पाएगी।

    WhatsApp Image 2025-12-04 at 11.18.25

    वहीं, गांव में तनाव बढ़ता देख एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी भी मौके पर पहुंचे। व्यापारियों ने उनके सामने आरोपी के एनकाउंटर की मांग उठाई। मांग पूरी नहीं होने तक मोदीनगर का बाजार बंद रखने की चेतावनी दी है।