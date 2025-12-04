गाजियाबाद के मोदीनगर में ज्वेलर्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, वारदात से इलाके में फैली सनसनी
गाजियाबाद में मोदीनगर के गोविंदपुरी में ज्वेलर्स की दुकान के संचालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पड़ोसी युवक पर है, जिसने दुकान खोलते ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में मोदीनगर के गोविंदपुरी में ज्वेलर्स की दुकान के संचालक गिरधारी लाल (80) की चाकू से वार करके हत्या कर दी गई। पड़ोसी युवक पर ही हत्या का आरोप है।
जानकारी के अनुसार, दुकान खोलते ही आरोपी पीछे से आया और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
गोविंदपुरी की मेन मार्केट में गिरधारीलाल एंड संस ज्वेलर्स नाम से दुकान है। सुबह दुकान खोलकर गिरधारीलाल गल्ले के पास बैठे थे। इसी दौरान आरोपी आया और दुकान में रखे चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। शोर सुनकर बेटा रूपेंद्र आया तो उसे भी घायल कर दिया।
ज्वेलर्स की दुकान के मालिक गिरधारीलाल का फाइल फोटो। जागरण
वहीं, घटना के बाद गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने दुकान के बाहर बैठकर धरना शुरू कर दिया है। निवाड़ी भोजपुर व मुरादनगर के थानों से मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू व मिर्ची पाउडर बरामद किया है।
बताया गया कि आरोपी ने बचाव में तीन राउंड हवाई फायर भी किए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की सही वजह सामने आ पाएगी।
वहीं, गांव में तनाव बढ़ता देख एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी भी मौके पर पहुंचे। व्यापारियों ने उनके सामने आरोपी के एनकाउंटर की मांग उठाई। मांग पूरी नहीं होने तक मोदीनगर का बाजार बंद रखने की चेतावनी दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।