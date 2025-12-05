ADCP साहब! आरोपी का एनकाउंटर नहीं हुआ तो बंद कर देंगे मोदीनगर, गिरधारीलाल हत्याकांड को लेकर व्यापारियों ने दी चेतावनी
गाजियाबाद के मोदीनगर में ज्वेलर की हत्या से गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस से आरोपी के एनकाउंटर की मांग की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में ज्वेलर की हत्या से गुस्साए व्यापारियों ने बृहस्पतिवार को गोविंदपुरी का बाजार बंद कर दिया। दरी बिछाकर व्यापारी पर धरने बैठ गए। इस दौरान पुलिस मुर्दाबाद की नारेबाजी की।
धरने पर बैठे व्यापारी कई बार सड़क जाम करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझाया। इसको लेकर उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। व्यापारियों ने चेतावनी दी यदि आरोपी का एनकाउंटर नहीं हुआ तो मोदीनगर का पूरा बाजार बंद कर देंगे। इस बीच विधायक मोदीनगर, नगरपालिका चेयरमैन समेत तमाम जन्रपतिनिधि भी मौके पर पहुंचे।
वहीं, दोपहर करीब 12 बजे एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी मौके पर पहुंचे तो व्यापारियों ने उनका घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी। मोदीनगर पुलिस को लेकर व्यापारियों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को खरी खोटी सुनाई।
व्यापारियों ने कहा कि पुलिस बाजार में गश्त नहीं करती है। व्यापारियों पर शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का दबाव बनाया जाता है। लेकिन व्यापारियों को सुरक्षा नहीं दी जाती है। कई बार दुकानों से सामान चोरी हुए, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब दिनदहाड़े व्यापारी की हत्या ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। देर शाम तक भी बाजार बंद रहा। व्यापारियों ने धरना जारी रखा। शाम के समय साप्ताहिक पैठ भी नहीं लगी।
18 लाख कर्ज उतारने के लिए रची खौफनाक साजिश
पुलिस के मुताबिक, आरोपी मोदीनगर की ही सुचेतापुरी कॉलोनी का रहने वाला अंकित गुप्ता है। उसपर करीब 18 लाख का कर्ज है। वह ऑनलाइन सट्टा खेलने का आदी है। उसी में रकम हारा था। ऐसे में कर्जदारों के दबाव से वह परेशान था। इस कर्ज को उतारने के लिए आरोपी ने खौफनाक साजिश रची। उसने कई बार दुकान की रेकी की। आरोपी को उम्मीद थी कि यहां से करीब 20 लाख का सामान लूट लेगा। जिसे बेचकर अपना कर्ज उतार लेगा।
आरोपी की करतूत सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रही है, वह बेखाैफ तरीके से वारदात को अंजाम देता दिख रहा है। महज 10 सेकेंड़ में आरोपी ने व्यापारी पर 17 वार किए।
ना आए फिंगर प्रिंट, इसलिए उंगलियों पर लगाई टेप
आरोपी ने पुलिस को बताया कि पुलिस फिंगर प्रिंट से आरोपी को पकड़ती है, इसलिए वह अपनी उंगलियों पर टेप लगाकर आया था। साथ ही पूरे शरीर को भी कवर किया हुआ था। जिससे उसे कहीं से भी ट्रेस ना किया जा सके। आरोपी ने कुछ दिन पहले ही किसी जानकार से तीन हजार रुपये में तमंचा खरीदा था।
यह भी पढ़ें- मोदीनगर गिरधारी लाल हत्याकांड: मिर्ची पाउडर फेंका... फिर फरसे से चेहरे, गले और पेट पर वार कर निर्मम हत्या
अंतिम संस्कार के दौरान भारी पुलिस रहा तैनात
देर शाम करीब सात बजे गिरधारीलाल का शव मोदीनगर पहुंचा। रात में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। व्यापारियों के आक्रोश को देखते हुए अंतिम संस्कार के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। तीनों थानों का पुलिस बल गोविंदपुरी में बुलाया गया।
टाइम लाइन
- 08:30 : व्यापारी गिरधारी लाल सोनी ने दुकान खोली
- 09:00 : दुकान में पहुंचकर बदमाश ने लूट का प्रयास किया
- 09:01 : संघर्ष के दौरान बदमाश ने व्यापारी की हत्या की
- 09:02 : व्यापारी के बेटे को घायल किया और लोगों ने आरोपित को दबोचा
- 09:10 : सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया
- 10:10 : व्यापारियों ने बाजार बंद कर दरी डालकर धरना शुरू किया
- 12:00 : एडिशनल सीपी और डीसीपी ग्रामीण व्यापारियों के बीच पहुंचे
