Ghaziabad News: लोहा व्यापारी का शव गोदाम में मिला, पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में थाना क्षेत्र स्थित गोदाम में मंगलवार को लोहा व्यापारी का शव गोदाम में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने बताया कि एक दिसंबर की रात को वह गोदाम से घर नहीं लौटे तो उनकी तलाश की जा रही थी। गोदाम में पहुंचने पर शव फंदे से लटका मिला।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच लेकिन, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस मामले में परिजनों से पूछताछ कर रही है।
कार्यवाहक एसीपी साहिबाबाद अतुल कुमार सिंह ने दिल्ली के नवीन शाहदरा स्थित जीटी राज ब्लाक निवासी हार्डवेयर कारोबारी सतीश कुमार गर्ग (56) का साहिबाबाद कलसी बिल्डिंग के बेसमेंट में गोदाम है। उनका शव मिलने की सूचना पर जब पुलिस गोदाम में पहुंची तो उनका दामाद मुकुल गोयल, भतीजा गौरव गर्ग और बेटा विशाल वहां मौजूद थे।
वहीं, तीनों ने जानकारी दी कि सतीश हर रोज गोदाम बंद कर रात तक घर लौट आते थे। एक दिसंबर की रात वह नहीं आए और फोन पर भी संपर्क नहीं हो सका तो उनकी तलाश शुरू की गई।
मंगलवार को सभी गोदाम पहुंचे तो शव को फंदे पर लटका देखा। एसीपी ने बताया कि परिजनों से अभी तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों का पता चलेगा। मामले में पूछताछ की जा रही है।
