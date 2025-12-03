Ghaziabad News: लोहा व्यापारी का शव गोदाम में मिला, पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में थाना क्षेत्र स्थित गोदाम में मंगलवार को लोहा व्यापारी का शव गोदाम में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने बताया कि एक दिसंबर की रात को वह गोदाम से घर नहीं लौटे तो उनकी तलाश की जा रही थी। गोदाम में पहुंचने पर शव फंदे से लटका मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें