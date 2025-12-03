Ghaziabad News: लोनी में अवैध खनन पर शिकंजा, जेसीबी को सीज कर लगाया 1.80 लाख रुपये का जुर्माना
लोनी (गाजियाबाद) में यमुना नदी के किनारे अवैध खनन की सूचना पर खनन अधिकारी ने छापा मारा। एक जेसीबी जब्त की गई, जबकि चालक फरार हो गया। रेत ले जा रहे तीन ...और पढ़ें
संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के लोनी में ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र स्थित नौरसपुर गांव स्थित यमुना नदी किनारे अवैध खनन करने की सूचना पर खनन अधिकारी ने छापा मारकर एक जेसीबी को सीज किया है।
इस दौरान जेसीबी चालक मौके से फरार होने पर कामयाब हो गया। खनन अधिकारी ने रेत ले जाने वाले तीन ट्रक को पकड़ कर करीब एक लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना वसूला।
ट्रोनिका थाना क्षेत्र के नौरसपुर गांव के समीप यमुना नदी के किनारे अवैध खनन की सूचना पर खनन अधिकारी सौरभ चतुर्वेदी ने सोमवार रात स्थानीय पुलिस बल के साथ बताए गए स्थान पर छापामारी की। अधिकारियों को आता देख जेसीबी मशीन चालक मौके से फरार हो गया। अधिकारियों ने जेसीबी मशीन को कब्जे में ले लिया।
खनन अधिकारी ने बताया कि इस दौरान रेत ले जाने वाले तीन ट्रक को पकड़ कर एक लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। कार्रवाई के बाद खनन अधिकारी ने जब्त वाहनों को ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जिला खनिज अधिकारी सौरभ चतुर्वेदी ने बताया कि अवैध खनन किसी हालत में नहीं होने दिया जाएगा।
