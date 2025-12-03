Ghaziabad News: लोनी में अवैध खनन पर शिकंजा, जेसीबी को सीज कर लगाया 1.80 लाख रुपये का जुर्माना

संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के लोनी में ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र स्थित नौरसपुर गांव स्थित यमुना नदी किनारे अवैध खनन करने की सूचना पर खनन अधिकारी ने छापा मारकर एक जेसीबी को सीज किया है।

इस दौरान जेसीबी चालक मौके से फरार होने पर कामयाब हो गया। खनन अधिकारी ने रेत ले जाने वाले तीन ट्रक को पकड़ कर करीब एक लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना वसूला।

ट्रोनिका थाना क्षेत्र के नौरसपुर गांव के समीप यमुना नदी के किनारे अवैध खनन की सूचना पर खनन अधिकारी सौरभ चतुर्वेदी ने सोमवार रात स्थानीय पुलिस बल के साथ बताए गए स्थान पर छापामारी की। अधिकारियों को आता देख जेसीबी मशीन चालक मौके से फरार हो गया। अधिकारियों ने जेसीबी मशीन को कब्जे में ले लिया।