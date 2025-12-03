Ghaziabad News: नशे की दवाओं और इंजेक्शन के साथ दो गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद कीं नशे की 1200 गोली और 70 इंजेक्शन

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशे की गोलियों और इंजेक्शन के साथ दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपित खोड़ा, गाजीपुर मंडी, नोएडा और गाजियाबाद में कामगार और राह चलते लोगों को यह बेचते थे। पुलिस नशे का सामान बेचने वालों की तलाश कर रही है।

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि खोड़ा थाने के उपनिरीक्षक विजेंद्र सिंह की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि एक दिसंबर को करीब 12.45 बजे पुलिस की टीम इंदिरापुरम अंडरपास के नीचे चेकिंग कर रही थी। इस दौरान दो युवक पैदल आते दिखे, जो पुलिस को देखकर रूक गए और एक-दूसरे को देखने लगे।

शक होने पर पुलिस ने दोनों को पास आने के लिए कहा लेकिन आरोपित पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगे। 20-25 कदम दूरी पर पीछा कर आरोपितों को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में एक आरोपित ने अपना नाम फिरोज अंसारी निवासी राजीव कालोनी खोड़ा, मूल निवासी दरवाजा साहौन, थाना धामपुर बिजनौर और दूसरे ने सौगंध उर्फ निशांत मूल निवासी मोहल्ला लोधान कल्यान बुलंदशहर बताया।