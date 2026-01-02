गाजियाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्करों को दबोचा, छह किलो गांजा बरामद

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना पुलिस ने अंतर्राजीय गिरोह के तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक कार व कार में रखा हुआ छह किलो गांजा बरामद किया है। पकड़ा गया गिरोह का सरगना पूर्व में कई राज्यों से जेल जा चुका है और उसका नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। पुलिस पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है।

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए आरोपित गौतमबुद्ध नगर के बिसरख का शीलू सिंह, खोड़ा का राम कुमार गुप्ता और नोएडा फेज तीन का संजय शुक्ला है। आरोपितों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर कार व छह किलो गांजा बरामद किया। गिरोह का सरगना रामकुमार गुप्ता है।

रामकुमार ने पूछताछ में बताया कि वह शीलू सिहं से गांजा खरीदता है। वहीं शीलू सिंह और संजय शुक्ला गांजा फर्रूखाबाद के बाबा लक्ष्मणदासपुरी गांव के रहने वाले राशिद से बिहार से मंगवाते थे। बिहार में गांजे की सप्लाई राशिद को दीपराज नाम का व्यक्ति करता था।