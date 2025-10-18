19 साल बाद खुला उसके जिंदा होने का राज, आगरा में बेटे की हत्या का नाटक रचकर किया था खेल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आगरा में 19 साल पहले युवक की हत्या कर फर्जी बीमा दावा पेश कर एलआइसी से 72 लाख रुपए का बीमा क्लेम पाने के फर्जीवाड़े में मुकदमा दर्ज किया गया है।

बीमा कंपनी की शिकायत पर सिहानी गेट थाने में आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आगरा में बीते वर्ष जनवरी में ही इस फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज किया गया था।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे में भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक ने बताया कि गौतमबुद्धनगर के भट्ठा पारसौल निवासी अनिल सिंह ने वर्ष 2003 से 2006 तक चार बीमा पालिसी कराई।

बाद में विजयपाल सिंह ने 2006 में बीमा कंपनी को सूचित किया कि उनके पुत्र अनिल की आगरा में सड़क हादसे में जलकर मौत हो गई है। इसके बाद बीमा कंपनी ने करीब 72 लाख रुपए का भुगतान मृतक के पिता विजयपाल सिंह को कर दिया।