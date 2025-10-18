राहुल सिंघल ने जीएसटी में मुजफ्फरनगर में दर्शा रखी थी अपनी फर्म, गाजियाबाद से एसटीएफ ने की गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नकली उर्वरक बेचने वाले गिरोह का सरगना राहुल सिंघल मूलरूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उसे यूपी एसटीएफ आगरा की यूनिट ने गाजियाबाद के मुरादनगर से गिरफ्तार किया है। राहुल सिंघल ने नकली उर्वरक बिक्री के लिए कई राज्यों में अपना नेटवर्क बना रखा है।

खास बात ये है कि उसने अपनी फर्म का जीएसटी में पंजीकरण के लिए मुजफ्फरनगर का ही पता दिया है, लेकिन यहां उसकी कोई फैक्ट्री संचालित ही नहीं है। शुक्रवार को एसटीएफ आगरा यूनिट ने मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में रिफाइनरी इलाके से नकली डीएपी से भरा ट्रक पकड़ा। उसके बाद गिरोह के सरगना राहुल सिंघल को गाजियाबाद के मुरादनगर से गिरफ्तार किया।

राहुल सिंघल वर्तमान में गाजियाबाद के साहिबाबाद में रहता है, जहां उसकी ससुराल है। राहुल ने नकली उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल मुजफ्फरनगर से ही लाने की बात एसटीएफ को पूछताछ में बताई। इसकी वजह से एक बार फिर जिले का नाम नकली उर्वरक एवं खाद बनाने व बेचने को लेकर बदनाम हुआ है।

उधर, जानकारी मिली है कि आरोपित राहुल सिंघल दस साल पहले तक मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में कंबलवाला कालोनी में रहकर नकली उर्वरक बिक्री का नेटवर्क चलाता था। उसके विरुद्ध नई मंडी तथा नगर कोतवाली में भी कापीराइट एक्ट एवं धोखाधड़ी के आरोप में दो मुकदमे पंजीकृत हैं।