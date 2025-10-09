वायुसेना दिवस पर भारतीयों में उमड़ा उत्साह, बोले- 'यह सिर्फ परेड नहीं, देश की ताकत की झलक है'
भारतीय वायुसेना दिवस पर देश भर में उत्साह छाया रहा। सोशल मीडिया पर लोगों ने वायुसेना के जवानों को बधाई दी और इसे देश की ताकत की झलक बताया। लोगों ने कहा कि वायुसेना भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह दिन हमें अपनी सेना पर गर्व करने का अवसर देता है। यह सिर्फ एक परेड नहीं, बल्कि देश की शक्ति का प्रदर्शन है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। वायु सेना दिवस पर जवानों के अदम्य शक्ति, साहस व समर्पण को देखने के लिए हर कोई उत्सुक दिखा। जवानों के परिवार के सदस्य अपने रिश्तेदार, दोस्तों के साथ शामिल हुए। हर कोई इन पलों को कैमरे में कैद करता दिखाई दिया।
लोगों का उत्साह और बढ़ता गया
हिंडन एयरबेस पर वायु सेना दिवस मनाने के लिए सुबह आठ बजे से ही लोग पहुंचने शुरू हो गए थे। जैसे-जैसे कार्यक्रम बढ़ता गया लोगों का उत्साह भी बढ़ता गया। जवानों के करतब और परेड देखी। इस दौरान जवानों का उत्साह बढ़ातीं तालियां गूंजती रहीं। इस दौरान लोग हर पल तस्वीरों में कैद करते रहे। कार्यक्रम के अंत में लोग प्रदर्शनी में पहुंचे। इस दौरान लड़ाकू विमानों, आकाश मिसाइल व स्वदेशी रोहिणी रडार के साथ लोगों ने खूब तस्वीरें लीं। इनके बारे में जानकारी लेने के दौरान मानों लोगों का उत्साह और बढ़ता गया। मानो दुश्मनों को किस तरह धूल चटाई वह आखों के सामने चल रहा है।
विटेंज कार को देखने के लिए उत्सुक रहे लोग
एयर चीफ मार्शल एपी सिंह वायु दिवस समारोह में विंटेज 1967 फोर्ड सैलून में पहुंचे। इस कार में कई प्रमुखों को ले जाने वाले चार पहियों की दशकों पुरानी विरासत को दर्शाया गया। इसका सबसे पहले प्रयोग 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पूर्व एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल ने वायु सेना का नेतृत्व किया था। इसे देखने के लिए भी लोगों में उत्साह रहा।
देश के जवानों को के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित रह पाते है। दुश्मनों को घर में घुसकर धूल चटाने थे। हमें अपनी सेना पर गर्व है।
-दिव्या, दर्शक।
जवानों के उत्साह को देखकर बहुत अच्छा लगा। ये महज एक वायु सेना दिवस नहीं है, बल्कि ऐसे कार्यक्रमों से ही देश की ताकत दुश्मनों को दिखाई जाती है।
-सुनीता, दर्शक।
ऑपरेशन सिंदूर कर हमारे जवानों ने पहलगाम हमले का बदला लिया। आतंकियों के ठिकानों पर वार कर उन्हें मार गिराया। हमें अपने जवानों पर गर्व है।
-सरिता कुमारी, दर्शक।
मेरा भाई वायुसेना में अपनी सेवा दे रहा है, ये देखकर बहुत ही गर्व होता है। देश के जवानों के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित सो पाते हैं।
-सरिता देवी, दर्शक।
