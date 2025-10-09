वायुसेना दिवस पर भारतीयों में उमड़ा उत्साह, बोले- 'यह सिर्फ परेड नहीं, देश की ताकत की झलक है'

देश के जवानों को के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित रह पाते है। दुश्मनों को घर में घुसकर धूल चटाने थे। हमें अपनी सेना पर गर्व है।

-दिव्या, दर्शक।

जवानों के उत्साह को देखकर बहुत अच्छा लगा। ये महज एक वायु सेना दिवस नहीं है, बल्कि ऐसे कार्यक्रमों से ही देश की ताकत दुश्मनों को दिखाई जाती है।

-सुनीता, दर्शक।

ऑपरेशन सिंदूर कर हमारे जवानों ने पहलगाम हमले का बदला लिया। आतंकियों के ठिकानों पर वार कर उन्हें मार गिराया। हमें अपने जवानों पर गर्व है।

-सरिता कुमारी, दर्शक।

मेरा भाई वायुसेना में अपनी सेवा दे रहा है, ये देखकर बहुत ही गर्व होता है। देश के जवानों के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित सो पाते हैं।

-सरिता देवी, दर्शक।