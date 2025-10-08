हिंडन एयरबेस पर वायु सेना दिवस: शौर्य और साहस का अद्भुत प्रदर्शन

आशुतोष गुप्ता, साहिबाबाद। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। इन पंक्तियों को जवानों की कदमताल ने सार्थक कर दिया। हिंडन एयरबेस पर परेड ग्राउंड में एयरफोर्स के जवानों की कदमताल से उनका अदम्य शौर्य, साहस व समर्पण दिखाई दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनकी लयबद्धता के आगे भीड़ से भरा मैदान भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। हर किसी के भीतर सेना के शौर्य को देखने की उत्सुकता रही। जवानों के परिवारों के साथ आम लोगों में भी कार्यक्रम को लेकर खासा जोश दिखाई दिया। हर कोई इस यादगार पल को अपने मोबाइल फोन के कैमरों में कैद करता हुआ दिखाई दिया।

कार्यक्रम में पहुंचे जवानों के परिवार वालों ने अपने प्रिय की वीरता पर गर्व जताया। किसी ने अपने भाई तो किसी ने बेटे को राष्ट्र सेवा में समर्पित बताया। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर तीन साल के बाद एयरफोर्स डे पर परेड का आयोजन किया गया। लंबे अंतराल के बाद हुए इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह था। हालांकि लोग एयर-शो के क्रेज को लेकर एयरबेस पर पहुंचे थे लेकिन उनकी यह अपेक्षा अधूरी रही। लेकिन एयरक्राफ्ट की प्रदर्शनी से उनकी बांछे खिल उठी।

सेना व सुरक्षाकर्मियों ने भी लोगों को प्रदर्शनी में शामिल किए गए एयरक्राफ्ट के पास जाने से नहीं रोका और लोगों ने विमानों के साथ जमकर फोटो खिंचवाए। हिंडन एयरबेस पर वायु सेना दिवस मनाने के लिए सुबह आठ बजे से ही लोग पहुंचने शुरू हो गए थे। कार्यक्रम के आगे बढ़ने के साथ लोगों का उत्साह भी बढ़ता चला गया।

इस दौरान जवानों का उत्साह बढ़ाती हुई तालियां गूंजती रहीं। लड़ाकू विमान व स्वदेशी तकनीक से बनाए गए रडार सिस्टम और मिसाइलों के बारे में जानकारी करने के लिए हर कोई उत्सुक नजर आया। वहीं, राफेल और ग्लोब मास्टर को लेकर भी लोग उत्साहित दिखाई दिए। बुधवार को हिंडन एयरफोर्स का नजारा ऐसा था कि मानो दुश्मनों को किस तरह धूल चटाई वह लोगों की आखों के सामने चल रहा है। विटेंज कार से परेड स्थल पर पहुंचे एयर चीफ मार्शल एयर चीफ मार्शल एपी सिंह वायु दिवस समारोह में विंटेज 1967 फोर्ड सैलून कार से पहुंचे। इस कार में कई प्रमुखों को ले जाने वाले चार पहियों की दशकों पुरानी विरासत को दर्शाया गया। इसका सबसे पहले प्रयोग 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पूर्व एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल ने वायु सेना का नेतृत्व किया था। इसे देखने के लिए भी लोगों में उत्साह रहा।

हेलीकाॅप्टरों पर दिखा आपरेशन सिंदूर का संदेश और राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेना का ध्वज

परेड के दौरान एमआइ-17 हेलीकाप्टर परेड को सलामी देने के लिए आए। इस दौरान तीनों हेलीकाप्टर पर अलग-अलग ध्वज लगाए गए थे। एक हेलीकाप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज, जबकि दूसरे पर एयरफोर्स का ध्वज और तीसरे पर आपरेशन सिंदूर का संदेश देता हुआ बैनर लटकाया गया था। इनके परेड स्थल से गुजरने पर लोगों ने खूब जयघोष किया और तालियां बजाईं।